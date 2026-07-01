El argentino Sebastián Beccacece anunció que deja su cargo como entrenador de Ecuador tras eliminación ante México: "Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración"

Las eliminaciones de los dieciseisavos del Mundial de 2026 siguen ocasionando la renuncia de varios entrenadores, esta vez el argentino Sebastián Beccacece anunció que su ciclo como técnico de Ecuador había llegado a su fin.

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Tras caer 2-0 ante el anfitrión México, Ecuador se despidió del torneo rompiendo así la ilusión de su afición por verlos avanzar más.

Con la eliminación de 'La Tri' también llegó el adiós de su entrenador, Sebastián Beccacece, quien llegó al cargo en agosto de 2024. Al frente del conjunto ecuatoriano, Beccacece logró disputar 24 encuentros de los cuales empató 12, ganó nueve y perdió 3.

La decisión de su salida la confirmó en la conferencia de prensa postpartido en la que explicó que como no logró lo prometido lo mejor es apartarse del cargo.

"Los resultados son lo que mandan, y hoy tengo que despedirme de una familia encantadora y maravillosa, pero con mucha gratitud y con mucha tranquilidad de que hemos dado todo", dijo.

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Además, señaló que todo el proceso desde que asumió el cargo fue "increíble", pero que reconoce que el primer tiempo ante México "no estuvo a la altura de lo que ha sido el proceso. La vida también tiene eso, un primer tiempo que no fue de lo mejor".

Y explicó que "no vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria. No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso".

El argentino también reconoció que México fue un rival superior: "El primer tiempo no fue acorde a lo que fue el proceso, el rival nos superó, nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego".

El seleccionador agradeció a los jugadores, con los que dijo que compartió después del partido "los últimos momentos. Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración".

Por su parte, el extremo John Yeboah expresó más temprano tras el final del paritdo su pena por la eliminación, que siguió a una derrota con Costa de Marfil, un empate con Curazao y una victoria épica ante Alemania.

"Obviamente estamos devastados (...) Creo que toda la afición está detrás de ellos. Creo que eso es mucho empuje", declaró en inglés Yeboah, que destacó el aliento de los aficionados en el Azteca.

Pese a que su paso por el Mundial fue bastante notorio, Ecuador sigue sin superar su mejor actuación en una cita mundialista, lograda en Alemania 2006, en la que llegó a los octavos de final.