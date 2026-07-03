Jhon Arias dentro del top 10 de los jugadores con mejor rendimiento durante la Copa del Mundo, superando a grandes figuras

Los jugadores de la selección Colombia, con su desempeño dentro del terreno de juego, comienzan a destacar en la Copa del Mundo 2026. Jhon Arias se ha convertido en el primer futbolista cafetero en esta edición mundialista en poner su nombre dentro del top 10 de los jugadores con mejor rendimiento, en lo que va del certamen.

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El mediocampista de 28 años, que se ha convertido en una de las piezas claves dentro del esquema táctico del técnico Néstor Lorenzo, se encuentra incluido dentro del ranking de rendimiento de la cita orbital realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) y la plataforma Impect.

Para este estudio, el observatorio solo tuvo en cuenta a los jugadores que han disputado más de 120 minutos del torneo; basado en esto, se elaboró el ranking que se encarga de evaluar el rendimiento de los jugadores dentro del campo de juego, teniendo en cuenta su posición, habilidades y su perfil técnico.

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El mediocampista colombiano, Jhon Arias, recibió una puntuación de 86,6, calificación que lo ubica dentro del top 10. Adicionalmente, es el segundo futbolista sudamericano mejor ubicado, detrás del astro argentino Lionel Messi, quien es tercero.

Con esta clasificación, el centrocampista supera a hombres con reconocimiento a nivel mundial como el brasileño Vinícius Júnior, el inglés Jude Bellingham y el español Lamine Yamal.

Dentro de lo evaluado en este ranking, Jhon Arias se destacó por tener una puntuación por encima del promedio, demostrando una vez más por qué se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo.

Arias se destacó en cada uno de los aspectos que se evaluaron para el desarrollo de este listado por su aporte en ataque, la distribución del balón, la definición, la creación de oportunidades y el desarrollo de las jugadas.

Top 10 de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va del Mundial

1. Michael Olise – Francia - 94.9

2. Kylian Mbappé – Francia – 92.8

3. Lionel Messi – Argentina – 91.9

4. Yan Diomandé – Costa de Marfil – 90.0

5. Erling Haaland – Noruega – 89.3

6. Mikel Oyarzabal – España – 89.2

7. Fredi Kadioglu – Turquía – 87.5

8. Rodri Hernández – España – 86.9

9. Jhon Arias – Colombia – 86.9

10. Florian Wirtz – Alemania – 86.8