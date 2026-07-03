NTN24
Viernes, 03 de julio de 2026
Viernes, 03 de julio de 2026
Jhon Arias

Jhon Arias dentro del top 10 de los jugadores con mejor rendimiento durante la Copa del Mundo, superando a grandes figuras

julio 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Jhon Arias, mediocampista de la Selección Colombia - Foto: AFP
Jhon Arias, mediocampista de la Selección Colombia - Foto: AFP
El mediocampista superará a hombres con reconocimiento a nivel mundial como el brasileño Vinícius Júnior, el inglés Jude Bellingham y el español Lamine Yamal.

Los jugadores de la selección Colombia, con su desempeño dentro del terreno de juego, comienzan a destacar en la Copa del Mundo 2026. Jhon Arias se ha convertido en el primer futbolista cafetero en esta edición mundialista en poner su nombre dentro del top 10 de los jugadores con mejor rendimiento, en lo que va del certamen.

TE PUEDE INTERESAR:

El mediocampista de 28 años, que se ha convertido en una de las piezas claves dentro del esquema táctico del técnico Néstor Lorenzo, se encuentra incluido dentro del ranking de rendimiento de la cita orbital realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) y la plataforma Impect.

Para este estudio, el observatorio solo tuvo en cuenta a los jugadores que han disputado más de 120 minutos del torneo; basado en esto, se elaboró el ranking que se encarga de evaluar el rendimiento de los jugadores dentro del campo de juego, teniendo en cuenta su posición, habilidades y su perfil técnico.

o

El mediocampista colombiano, Jhon Arias, recibió una puntuación de 86,6, calificación que lo ubica dentro del top 10. Adicionalmente, es el segundo futbolista sudamericano mejor ubicado, detrás del astro argentino Lionel Messi, quien es tercero.

Con esta clasificación, el centrocampista supera a hombres con reconocimiento a nivel mundial como el brasileño Vinícius Júnior, el inglés Jude Bellingham y el español Lamine Yamal.

Dentro de lo evaluado en este ranking, Jhon Arias se destacó por tener una puntuación por encima del promedio, demostrando una vez más por qué se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo.

o

Arias se destacó en cada uno de los aspectos que se evaluaron para el desarrollo de este listado por su aporte en ataque, la distribución del balón, la definición, la creación de oportunidades y el desarrollo de las jugadas.

Top 10 de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va del Mundial

1. Michael Olise – Francia - 94.9
2. Kylian Mbappé – Francia – 92.8
3. Lionel Messi – Argentina – 91.9
4. Yan Diomandé – Costa de Marfil – 90.0
5. Erling Haaland – Noruega – 89.3
6. Mikel Oyarzabal – España – 89.2
7. Fredi Kadioglu – Turquía – 87.5
8. Rodri Hernández – España – 86.9
9. Jhon Arias – Colombia – 86.9
10. Florian Wirtz – Alemania – 86.8

Temas relacionados:

Jhon Arias

Selección Colombia

Ranking

Mundial 2026

Carmen Rendiles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Compromiso y valor: periodistas de NTN24 narran cómo ha sido su labor informativa en medio de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - AFP
Terremoto en Venezuela

"No solo no hay Estado, sino que la tiranía es un obstáculo aún en esta situación": analista Walter Molina sobre respuesta del régimen a los terremotos en Venezuela

Rescate de Hernán Gil | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

Cartel de los Soles/ Terremotos en Venezuela - Fotos EFE
Terremoto en Venezuela

"El Cartel de los Soles tiene varias caletas allí": criminalista venezolano sobre escándalo de Diosdado Cabello en La Guaira

Terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

"Temo por mi seguridad aunque esté en EE. UU.": venezolana que denunció que el régimen saqueó cajas fuertes luego de los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Selección de Curazao / FOTO: EFE
Mundial 2026

Así fue el histórico gol de Curazao que, pese a irse goleado por Alemania, marcó un hito en el Mundial

Fernando Muslera, arquero de Uruguay / FOTO: EFE
Selección de Uruguay

Muslera fue quien tomó la decisión de no jugar el segundo tiempo tras el error que le costó la eliminación a Uruguay del Mundial

Eurocopa 2024 | Foto: EFE
Eurocopa

Tras dos días de su eliminación en el Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol es investigada en un escándalo de corrupción en la Eurocopa de 2024

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel - AFP
Presión sobre régimen de Cuba

"No es un acto voluntario de querer cambiar, es una respuesta a la presión de EE. UU.": analista sobre supuestas reformas impulsadas por el régimen en Cuba

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania Vladímir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Ucrania y Rusia

En una carta abierta, el presidente de Ucrania propuso una reunión a su homólogo de Rusia con la finalidad de “poner fin a la guerra”

Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos podría no renovar el acuerdo de libre comercio T-MEC: "No necesitamos nada"

Irán lanzó misiles a Israel / FOTO: Captura de video
Israel - Irán

Primeras imágenes que se conocen del lanzamiento de misiles por parte del régimen de Irán a Israel

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Selección de Curazao / FOTO: EFE
Mundial 2026

Así fue el histórico gol de Curazao que, pese a irse goleado por Alemania, marcó un hito en el Mundial

Piden por la libertad de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Ha estado enfrentando problemas de depresión, ansiedad y secuelas a consecuencia de las torturas”: conmovedor relato de madre de militar preso por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre