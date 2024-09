El equipo Movistar Team, de Nairo Quintana, anunció la llegada a su escuadra de promesa de 19 años del ciclismo de Colombia

El Movistar Team anunció la llegada de un ciclista colombiano de 19 años a su escuadra. Se trata del quindiano Diego Pescador que se sumará al World Tour la próxima temporada.

A través de sus redes sociales, la escuadra española hizo oficial la llegada del joven oriundo de Quimbaya (Quindío) por tres temporadas al equipo.

“Diego Pescador, corredor actualmente en las filas del GW Erco Shimano en su país de origen, dará el salto al World Tour con el equipo de Eusebio Unzué. Firma por tres años, hasta el final de 2027”, precisó el equipo español.

Según Movistar Team, el buen desempeño de Pescador con el equipo continental durante dos campañas le han servido para posesionarse como uno de los mejores talentos de su país.

“Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos. Soy el primer quindiano en Movistar Team, y creo que va a marcar un antes y un después en mi departamento”, aseguró el ciclista colombiano.

Así las cosas, Diego Pescador llega al conjunto español que está integrado por los colombianos Fernando Gaviria, Einer Rubio, Iván Sosa y Nairo Quintana, así como de otros pedalistas de Estados Unidos, Austria, Suiza, Dinamarca, Portugal, y España.

"Estoy deseando que llegue la primera concentración, iniciar 2025 de la mejor manera. Agradezco a Dios, al equipo y a toda mi familia, que tanto hemos luchado por esto. Es un sueño hecho realidad, y más en un equipo como este, donde Colombia siempre ha sido figura", concluyó el corredor.