"Primer convocado al Mundial que hace teletrabajo": la burla a Neymar del presidente de Brasil

El reconocido futbolista Neymar sigue ausente de la selección Brasil, alargando cada vez más su tan ansiado y esperado debut en la Copa del Mundo, la que como todo indica podría ser su última cita mundialista.

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Su falta de minutos en el campo de juego representando a su país en el actual torneo ha causado de todo tipo de reacciones, incluso ha hecho que se vuelva el objeto de varias burlas, como la que hizo recientemente el mandatario de la nación, Lula da Silva.

Durante su participación en un acto oficial en Belo Horizonte, al suroeste del país, el mandatario se se burló del artillero diciendo que era el primer jugador convocado en "jugar por teletrabajo".

Lula se acercó a un niño que estaba entre el público y le preguntó: "¿quién es el mejor jugador de Brasil?", a lo que el niño simplemente contestó con efusividad: "Neymar", sacándole una sonrisa al jefe de Estado.

Lula no perdió la oportunidad y se burló del atacante del Santos diciendo que ni siquiera estaba jugando con el combinado nacional.

Entre risas y mirando al resto del público dijo: "Neymar ni siquiera está jugando. Gente, he leído que Neymar es el primer convocado en un Mundial en hacer teletrabajo en el mundo".

Haciendo reír a todos los presentes repitió: "un jugador de teletrabajo (...) eso lo vi en internet", añadió, y continuando con su broma sobre la ausencia del jugador en la 'verdeamarela' dijo: "algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés".

En redes sociales, donde se ha hecho viral el video, muchos aficionados han estado de acuerdo con la burla hacia el futbolista alegando que nunca debió de ser llamado a la selección porque no tiene lo necesario para hacer parte del equipo.

"Opinion de un hombre que no conoció el fútbol por TikTok", "Lo que se dice mentir no mintió", "Por llevar al vago de Neymar dejaron afuera a Joao Pedro que la rompió toda en Chelsea", "Tiene razón", son algunos de los comentarios.

Otro usuario dijo: "Perdió todo el respeto, se convirtió en el hazmerreír. ¿Quién hubiera imaginado que Neymar, que lo tenía todo para ser uno de los mejores jugadores de la historia, tendría un final así para su carrera?".

Lo cierto es que la burla solo refleja un poco la situación actual del artillero, de 34 años, en la pentacampeona, equipo en el que lleva sin jugar desde octubre de 2023.

Neymar tiene una lesión muscular en la pantorrilla derecha muy similar a la que tuvo con el Santos hace un mes. Pese a que este miércoles se entrenó con el resto del plantel, lo cierto es que su debut aún sigue siendo un misterio.