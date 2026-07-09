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¿Un astronauta alejándose en el vacío del espacio? La historia de esta impactante imagen captada desde la Estación Espacial Internacional

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen del Suitsat-1 captada desde la EEI - Foto NASA
Imagen del Suitsat-1 captada desde la EEI - Foto NASA
Aunque parece una escena de película de ciencia ficción, este momento fue una realidad hace 20 años.

Un astronauta flotando en el vacío del espacio con la Tierra de fondo suena como una escena de película de ciencia ficción, pero fue una realidad hace 20 años, al menos en parte.

Se trataba de un traje espacial vacío que la tripulación de la Estación Espacial Internacional lanzó deliberadamente al vacío sideral como parte de un inusual experimento.

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El 3 de febrero de 2006, los astronautas de la Expedición 12 liberaron lo que se denominó Suitsat-1, un traje espacial ruso Orlan fuera de servicio que fue rellenado principalmente con ropa vieja y equipado con un transmisor de radio de baja potencia.

La misión de este peculiar satélite era orbitar la Tierra mientras transmitía señales que radioaficionados de todo el mundo podrían captar.

El experimento generó gran expectativa internacional entre entusiastas del espacio y operadores de radio amateur, quienes esperaban rastrear las transmisiones del traje mientras circundaba el planeta.

Sin embargo, la señal de radio del Suitsat-1 se volvió inesperadamente débil después de apenas dos órbitas alrededor de la Tierra, decepcionando a muchos observadores que esperaban seguir sus transmisiones durante más tiempo.

A pesar del fallo prematuro de su sistema de comunicación, el traje espacial continuó su viaje orbital, dando la vuelta a la Tierra cada 90 minutos a la velocidad característica de los objetos en órbita baja terrestre.

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Durante estas semanas en el espacio, el Suitsat-1 se convirtió en un objeto orbital más, aunque sin vida y sin propósito funcional más allá del simbólico.

Las fotografías capturadas en 2006 por la tripulación de la estación espacial muestran el momento exacto en que el traje sin vida se alejaba flotando de la estructura de la ISS, con la Tierra visible en el fondo, creando una de las imágenes más inquietantes y fascinantes de la exploración espacial moderna.

El destino final del Suitsat-1 llegó pocas semanas después de su liberación. Como todos los objetos en órbita baja sin capacidad de propulsión, el traje eventualmente sucumbió a la fricción con las capas superiores de la atmósfera terrestre, provocando su reentrada y desintegración completa debido a las altas temperaturas generadas por la fricción atmosférica.

Este experimento, aunque breve, representó una forma creativa de reutilizar equipamiento espacial obsoleto y generar interés público en las operaciones de la Estación Espacial Internacional.

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