La selección de Uruguay ya tiene fecha y rivales para el debut de Diego Forlán como entrenador

Diego Forlán tiene ya concretados sus primeros compromisos como entrenador de la selección absoluta de Uruguay. Los uruguayos se enfrentarán a Japón y Corea del Sur en la próxima fecha FIFA de septiembre. El exdelantero estará al mando de la Celeste de manera interina luego de la salida de Marcelo Bielsa.

VEA TAMBIÉN "El peor penalti de la historia": el insólito cobro en el fútbol venezolano que le da la vuelta al mundo o

El estreno de Forlán ya está programado para el día 24 de septiembre ante Japón, por la Copa Desafío Kirin 2026. El partido se jugará en el estadio Miyagi y, de momento, se jugará a las 7:05 am de Uruguay, según información publicada por ESPN.

La segunda presentación será unos días después. Uruguay jugará con Corea del Sur el lunes 28 de septiembre, de igual forma en territorio asiático.

El escenario y el horario de este partido aún se encontraron pendientes de confirmación en los informes que se han divulgado acerca de la programación.

Estos dos partidos reflejarán el inicio de una nueva era para la selección uruguaya luego de la salida de Bielsa. A Forlán se le escogió por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dirigir al combinado mayor y también a la selección Sub-20, esto inicialmente como interino. La FIFA confirmó que su primer desafío va a ser justamente en las fechas FIFA de septiembre y octubre.

VEA TAMBIÉN Rodri rompe el silencio y revela la razón de elegir al FC Barcelona y no al Real Madrid o

El nombramiento significa el regreso a la selección de una de las figuras que más nombre tiene en la historia reciente del fútbol uruguayo, pero en esta oportunidad será desde el banco. Forlán fue clave para que la Celeste consiguiese el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y el título de la Copa América en el año 2011.

Su llegada ocurre luego de un Mundial 2026 muy complejo para Uruguay. La quedó afuera del mismo en la fase de grupos luego de empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y en la última fecha perder frente a España.

Ante esta situación, los amistosos de septiembre serán una primera prueba para Forlán, el cual deberá empezar a definir una nueva etapa deportiva a la vez que la AUF estudia el futuro de manera definitiva para el banquillo.