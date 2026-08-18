NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Selección de Uruguay

La selección de Uruguay ya tiene fecha y rivales para el debut de Diego Forlán como entrenador

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Diego Forlán (EFE)
Diego Forlán (EFE)
El histórico exjugador empezará su ciclo en el mes de septiembre con dos amistosos en Asia frente a Japón y Corea del Sur.

Diego Forlán tiene ya concretados sus primeros compromisos como entrenador de la selección absoluta de Uruguay. Los uruguayos se enfrentarán a Japón y Corea del Sur en la próxima fecha FIFA de septiembre. El exdelantero estará al mando de la Celeste de manera interina luego de la salida de Marcelo Bielsa.

o

El estreno de Forlán ya está programado para el día 24 de septiembre ante Japón, por la Copa Desafío Kirin 2026. El partido se jugará en el estadio Miyagi y, de momento, se jugará a las 7:05 am de Uruguay, según información publicada por ESPN.

La segunda presentación será unos días después. Uruguay jugará con Corea del Sur el lunes 28 de septiembre, de igual forma en territorio asiático.

El escenario y el horario de este partido aún se encontraron pendientes de confirmación en los informes que se han divulgado acerca de la programación.

Estos dos partidos reflejarán el inicio de una nueva era para la selección uruguaya luego de la salida de Bielsa. A Forlán se le escogió por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dirigir al combinado mayor y también a la selección Sub-20, esto inicialmente como interino. La FIFA confirmó que su primer desafío va a ser justamente en las fechas FIFA de septiembre y octubre.

o

El nombramiento significa el regreso a la selección de una de las figuras que más nombre tiene en la historia reciente del fútbol uruguayo, pero en esta oportunidad será desde el banco. Forlán fue clave para que la Celeste consiguiese el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y el título de la Copa América en el año 2011.

Su llegada ocurre luego de un Mundial 2026 muy complejo para Uruguay. La quedó afuera del mismo en la fase de grupos luego de empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y en la última fecha perder frente a España.

Ante esta situación, los amistosos de septiembre serán una primera prueba para Forlán, el cual deberá empezar a definir una nueva etapa deportiva a la vez que la AUF estudia el futuro de manera definitiva para el banquillo.

Temas relacionados:

Selección de Uruguay

Uruguay

Fútbol

Diego Forlán

Exfutbolista

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así son los enormes drones de guerra MQ-9A Reaper que EEUU enviará a Colombia: "tiemblan los criminales"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Vicent Kompany habló de la titularidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich: “No está listo para eso”

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

Balón de Oro - Foto de referencia - EFE
Fútbol

El Real Madrid inicia el contacto verbal para fichar a un Balón de Oro: esto pagarían por él

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Perú y Venezuela - Canva
Relaciones diplomáticas

Gobierno del Perú hizo oficial la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Nicolás Maduro y Perkins Rocha | Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Maduro sin esposas en su tercera audiencia en Estados Unidos y Perkins Rocha con grilletes en Venezuela

Invasión migrante en España / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

Estados Unidos se solidariza con España y responsabiliza al Gobierno por promover la inmigración ilegal

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - EFE
Dictadura en Venezuela

La indignación no cesa: en medio de la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez asciende a 58 oficiales del Ejército a grados de general

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

¿Preparan operativos? EE. UU. comparte fotos de exigentes ensayos de fuerzas de asalto en el mar con buque que estuvo en La Guaira

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Vicent Kompany habló de la titularidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich: “No está listo para eso”

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023