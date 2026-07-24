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Real Madrid

Real Madrid sorprende al lanzar su camiseta alterna para la temporada 2026-2027 con Linda Caicedo como modelo

julio 24, 2026
Por: Luis Cifuentes
Real Madrid - Foto: EFE
Real Madrid - Foto: EFE
Real Madrid sorprende al mostrar su camiseta alterna para la temporada 2026-2027

El Real Madrid dio a conocer su segunda equipación oficial para la temporada 2026-27, sorprendiendo a aficionados y especialistas por el color del uniforme alterno.

Se trata de una camiseta verde oscura que recupera tonalidades utilizadas por el club en épocas anteriores, ahora con un enfoque contemporáneo desarrollado junto a Adidas.

La nueva indumentaria, disponible desde ahora en tiendas oficiales del conjunto merengue y en puntos de venta seleccionados de Adidas, así como en la plataforma adidas.com/football, representa una reinterpretación moderna de combinaciones cromáticas que formaron parte de la historia del club madrileño, incorporando detalles en blanco roto que complementan el tono principal.

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El diseño incluye un patrón geométrico sutil con las iniciales del Real Madrid integradas en la tela, un elemento distintivo que refuerza la identidad corporativa del club. El cuello presenta un estilo moderno con ribete en blanco roto, diferenciándose de los diseños tradicionales utilizados en temporadas anteriores.

Un aspecto destacado de esta segunda equipación es la presencia del logotipo del trébol de Adidas, símbolo que la marca alemana utiliza para conectar la innovación en el rendimiento deportivo de élite con la cultura futbolística y el estilo de vida fuera de los terrenos de juego, ampliando el alcance de la vestimenta más allá del ámbito puramente competitivo.

La camiseta fue presentada por Adidas y contó con la participación de varios jugadores, incluida Linda Caicedo, delantera colombiana en el equipo blanco.

En el apartado técnico, la camiseta incorpora la más reciente tecnología Climacool desarrollada por Adidas, un sistema diseñado específicamente para la máxima competición que gestiona eficientemente la humedad corporal y optimiza la ventilación, permitiendo que los jugadores mantengan una temperatura corporal adecuada durante los partidos y entrenamientos de alta exigencia física.

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El conjunto blanco utilizará esta segunda equipación en encuentros donde su uniforme tradicional pueda generar conflicto visual con el del equipo rival, tanto en competiciones domésticas como en torneos internacionales, incluyendo la UEFA Champions League, del cual el Real Madrid es el club más laureado con 15 títulos en su historia.

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