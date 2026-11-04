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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Salomón Rondón

Salomón Rondón deja inesperado mensaje en sus redes luego de no ser convocado por Vizcarrondo a la Vinotinto en fecha FIFA de noviembre

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Salomón Rondón, futbolista venezolano - Foto: EFE
Salomón Rondón, futbolista venezolano - Foto: EFE
Aunque Rondón no hizo referencia directa a su ausencia en la lista, la publicación se interpretó como una posible reacción a la decisión de Vizcarrondo.

El histórico goleador de la selección venezolana, Salomón Rondón, generó reacciones en las redes sociales luego de compartir un enigmático mensaje.

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Mediante sus historias de Instagram, 'Salo' se habría referido a la decisión del DT Oswaldo Vizcarrondo de no incluirlo en la convocatoria de la Vinotinto para los amistosos de noviembre.

"Yo no maté a mi demonio. Le enseñé a tener paciencia. Observa desde una jaula cerrada, sonríe y se ríe cada vez que alguien prueba la cerradura", publicó Rondón en la mencionada plataforma digital.

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Aunque Rondón no hizo referencia directa a su ausencia en la lista, la publicación fue interpretada por algunos seguidores y periodistas deportivos como una posible reacción a la decisión de Vizcarrondo.

Vizcarrondo presentó la lista de jugadores sin contar con el delantero de 37 años, quien atraviesa un destacado momento deportivo con el Pachuca de México. De momento registra 15 goles en 15 partidos con 'los Tuzos'.

La selección de Venezuela jugará dos partidos amistosos en Europa: el sábado, 14 de noviembre, contra la selección del País Vasco en el Estadio de San Mamés (Bilbao, España), y el martes, 17 de noviembre, contra la selección de Rusia en el Krasnodar Stadium.

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Cabe recordar que la Vinotinto cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.

El empate sin goles entre el conjunto criollo y Jordania cerró una gira asiática de preparación con saldo gris para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo.

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