NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Francisco Fydriszewski, delantero del DIM - Foto: EFE
Francisco Fydriszewski, delantero del DIM - Foto: EFE
Copa Libertadores

Definidos los rivales que enfrentarán Deportes Tolima e Independiente Medellín en la fase tres de la Copa Libertadores

febrero 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
Las escuadras colombianas cerrarán sus llaves en condición de local.

Tras vencer en sus respectivas llaves, el Deportes Tolima e Independiente Medellín avanzaron a la siguiente fase de la Copa Libertadores, la cual otorgará los últimos cuatro cupos a la fase de grupos del certamen continental.

o

Finalizados los encuentros de vuelta de la competencia internacional, se definieron los rivales de los equipos colombianos en la siguiente instancia de la competencia.

El Deportes Tolima, que logró acceder a la última fase previa de la Libertadores, tras vencer desde el punto blanco del penal al Deportivo Táchira, ahora se medirá ante O'Higgins, conjunto chileno que viene de superar a Bahía de Brasil.

Por su parte, el de Independiente Medellín nuevamente se enfrentará ante un equipo uruguayo. Luego de dejar atrás al Liverpool durante la fase dos de la Copa Libertadores, ahora el conjunto Poderoso se medirá y jugará su última chance para acceder a la fase de grupos ante Juventud de las Piedras.

Ahora, en juegos de ida y vuelta, los clubes colombianos definirán su suerte en el certamen más importante del continente.

¿Cuándo se comenzarán a disputar las llaves de la fase tres de la Libertadores?

De acuerdo con lo establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), los encuentros de ida se disputarán entre el 3 y el 4 de marzo, mientras que los partidos de vuelta serán el 10 del mismo mes.

En ese sentido, se ha conocido que tanto el Deportes Tolima como el Independiente Medellín terminarán sus respectivas llaves en condición de local en el Manuel Murillo Toro y en el Atanasio Girardot.

o

El encuentro de ida de los Pijaos está programado para el próximo martes 3 de marzo en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. Por su parte, el DIM al día siguiente en territorio uruguayo se medirá ante Juventud de las Piedras.

 

Temas relacionados:

Copa Libertadores

Medellín

Tolima

Conmebol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Deportes

Ver más
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía - Foto: EFE
Fenerbahce

Fenerbahce ya habría entregado respuesta a los equipos interesados por Jhon Durán: dos clubes italianos intentarían ficharlo

Medallas de los Juegos Olímpicos de invierno 2026 | Foto: AFP
Juegos de Invierno

La razón por la que las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son las más caras de la historia

Futbolistas de la selección de Bolivia - Foto: EFE
Selección de Bolivia

Histórico delantero sudamericano decidió regresar al fútbol profesional tras más de un año y medio de retroceso

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira/ Bad Bunny/ Gustavo Dudamel - Fotos AFP
Super Bowl

Estos artistas latinos, incluidos Gustavo Dudamel y Shakira, brillaron en Super Bowl antes que Bad Bunny este domingo

Donald Trump en Discurso del Estado de la Unión - Foto EFE
Discurso del Estado de la Unión

Con el discurso más largo sobre el Estado de la Unión, Trump defiende sus políticas y destaca la fortaleza económica y militar de Estados Unidos

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ofrece rueda de prensa - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca dice que el régimen cubano está "cayendo y colapsando" y que quiere para la isla una "democracia próspera y libre"

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio y se pronunció sobre nombramiento de hija de Diosdado

María Corina Machado - EFE
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos en Venezuela tras huelga de hambre en la cárcel de Zona 7

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre