Definidos los rivales que enfrentarán Deportes Tolima e Independiente Medellín en la fase tres de la Copa Libertadores

Tras vencer en sus respectivas llaves, el Deportes Tolima e Independiente Medellín avanzaron a la siguiente fase de la Copa Libertadores, la cual otorgará los últimos cuatro cupos a la fase de grupos del certamen continental.

Finalizados los encuentros de vuelta de la competencia internacional, se definieron los rivales de los equipos colombianos en la siguiente instancia de la competencia.

El Deportes Tolima, que logró acceder a la última fase previa de la Libertadores, tras vencer desde el punto blanco del penal al Deportivo Táchira, ahora se medirá ante O'Higgins, conjunto chileno que viene de superar a Bahía de Brasil.

Por su parte, el de Independiente Medellín nuevamente se enfrentará ante un equipo uruguayo. Luego de dejar atrás al Liverpool durante la fase dos de la Copa Libertadores, ahora el conjunto Poderoso se medirá y jugará su última chance para acceder a la fase de grupos ante Juventud de las Piedras.

Ahora, en juegos de ida y vuelta, los clubes colombianos definirán su suerte en el certamen más importante del continente.

¿Cuándo se comenzarán a disputar las llaves de la fase tres de la Libertadores?

De acuerdo con lo establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), los encuentros de ida se disputarán entre el 3 y el 4 de marzo, mientras que los partidos de vuelta serán el 10 del mismo mes.

En ese sentido, se ha conocido que tanto el Deportes Tolima como el Independiente Medellín terminarán sus respectivas llaves en condición de local en el Manuel Murillo Toro y en el Atanasio Girardot.

El encuentro de ida de los Pijaos está programado para el próximo martes 3 de marzo en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. Por su parte, el DIM al día siguiente en territorio uruguayo se medirá ante Juventud de las Piedras.