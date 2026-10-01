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Fútbol europeo

"Estamos perdiendo 12-0 y el árbitro decide adicionar un minuto más": el curioso reclamo de un fanático de selección europea que fue vapuleada 13 a 0 por España

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Sub-21 de España em 2023 (AFP)
Selección Sub-21 de España em 2023 (AFP)
El partido se jugó como parte de la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2027.

En las redes sociales se ha viralizado en las últimas horas un curioso comentario que hizo un fanático de la selección de San Marino que vio caer al equipo Sub-21 del país ante su similar de España por 13 goles a cero.

La cuenta San Marino Fútbol que apoya a la selección del país se quejó con su particular toque de ironía sobre una decisión del árbitro cuando el partido ya estaba más que decantado.

“Estamos perdiendo 12-0 y el árbitro decide adicionar un minuto más. El árbitro es un (insulto)”, escribió la popular cuenta que acumula cerca de 400 mil seguidores en la red X.

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El partido se jugó como parte de la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2027.

El Europeo Sub-21 es el torneo de juvenil que semeja a la Eurocopa donde juegan las futuras promesas del continente antes de dar el salto definitivo a la selección absoluta.

España lidera de manera confortable su zona en las Eliminatorias de cara al torneo juvenil. Tiene 24 puntos en nueve partidos. Su más inmediato perseguidor es Finlandia que tiene 22 unidades.

San Marino no ha sumado puntos y tiene un sorprendente saldo de cero goles anotados y 55 recibidos en lo transcurrido de las Eliminatorias.

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