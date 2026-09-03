NTN24
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Tenis

Tenista sudamericano rompió su barrera en el US Open y avanzó a la tercera ronda tras una épica remontada

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
US Open 2026 (EFE)
US Open 2026 (EFE)
El número 25 del mundo, Francisco Cerúndolo, superó al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets y, por primera vez, jugará la tercera ronda en Nueva York.

Francisco Cerúndolo logró este jueves una victoria que le hace superar por primera vez la segunda ronda del US Open luego de remontar un duro partido frente al alemán Jan-Lennard Struff y avanzar a la tercera fase del último Grand Slam de la actual temporada.

o

El argentino, número 25 del ranking ATP, venció al alemán que está ubicado en el puesto 44, por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, en un partido que se prolongó tres horas y 54 minutos en Flushing Meadows.

Cerúndolo tuvo que reaccionar en varias ocasiones porque Struff se puso dos veces por delante en el marcador. No obstante, el argentino consiguió aumentar su nivel en el cuarto set y llegó al parcial definitivo con un mayor resto físico para finalizar el encuentro.

La remontada de igual forma tuvo un significado especial para el tenista de 28 años, el cual quedó eliminado en la segunda ronda del US Open los tres últimos años. Esta vez pudo romper esa barrera y llegar a una instancia inédita para él en el torneo norteamericano.

Cerúndolo celebró el triunfo con emoción, llevándose las manos a la cabeza y dejándose caer en la pista tras sellar el punto definitivo.

Ahora bien, va a tener que afrontar un nuevo desafío en la tercera ronda. Su siguiente rival saldrá del duelo entre Taylor Fritz, quien es noveno cabeza de serie, y el italiano Mattia Bellucci. La posibilidad de jugar contra Fritz significa una prueba de más exigencia para el argentino, que busca seguir en el torneo.

o

El avance de Cerúndolo además va en conjunto a una jornada positiva para el tenis argentino. El país colocó ya en tercera ronda a Tomás Etcheverry y Mariano Navone y se enfrentarán entre sí. Es la primera vez desde 2018 que tres tenistas de Argentina llegan a la vez a esta instancia del US Open.

Al tiempo que Cerúndolo extendía su recorrido, el torneo presenciaba una de sus principales sorpresas del día con la eliminación de Félix Auger-Aliassime, el de Canadá es tercer cabeza de serie. El ruso Karen Khachanov lo venció por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda.

Temas relacionados:

Tenis

Argentina

Sudamérica

US Open

Internacional

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El juicio no se va a dar en los términos establecidos": experta sobre moción presentada por la defensa de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Dispararon contra la sede de la Procuraduría en Bogotá; De la Espriella ordenó reforzar la seguridad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El presidente Trump califica a España como país “arruinado” por la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
La transición hacia la democracia parece tomar mucho más tiempo - Fotos: EFE
Transición democrática

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Delcy Rodríguez y Trump coinciden en que Venezuela aún no está lista para elecciones - Fotos: EFE
Elecciones en Venezuela

“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento en las escuelas - Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Inaceptable: Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento

Capitolio EE. UU./ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Demócratas y Republicanos

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Barcelona de España - Foto: EFE
Fichaje

Exjugador del Barcelona y campeón de América con su selección fichó por club de la MLS

Surfistas realizaron un emotivo paddle out en Playa Surfista (Mare Abajo), La Guaira - Foto: X
Terremoto en Venezuela

Federación Venezolana de Surf llevó a cabo homenaje a atletas fallecidos tras los devastadores terremotos en La Guaira

La selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla - Foto: EFE
Barranquilla

Así avanza la renovación del estadio Metropolitano de Barranquilla que es sede de la Selección Colombia: "Va a estar en boca del mundo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sismo (Canva)
Sismo

Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió a Indonesia: autoridades emiten alerta de tsunami

Abelardo de la Espriella

Estos son los cabecillas de las bandas criminales que De la Espriella trasladaría a "buques cárcel"

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan. (AFP)
Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos y 18 países de las Américas, incluido Colombia, crean alianza militar contra el crimen organizado

Llegada del jefe del Comando Sur, Francis Donovan, a Colombia. (Comando Sur)
Comando Sur

Se estrecha el vínculo Trump – De la Espriella contra el crimen: jefe del Comando Sur llega a Colombia

Monedas de 1 dólar con la cara de Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Moneda de 1 dólar con la cara de Donald Trump se agota horas después de salir a la venta

Un voluntario remueve escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Desde esta fecha, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no publica balance sobre víctimas fatales y daños generales que provocó el doblete sísmico en Venezuela

Rayo - foto de referencia Canva
Tailandia

Futbolista tailandés muere tras ser impactado por rayo durante un partido: así quedó registrado el momento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023