Tenista sudamericano rompió su barrera en el US Open y avanzó a la tercera ronda tras una épica remontada

Francisco Cerúndolo logró este jueves una victoria que le hace superar por primera vez la segunda ronda del US Open luego de remontar un duro partido frente al alemán Jan-Lennard Struff y avanzar a la tercera fase del último Grand Slam de la actual temporada.

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El argentino, número 25 del ranking ATP, venció al alemán que está ubicado en el puesto 44, por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, en un partido que se prolongó tres horas y 54 minutos en Flushing Meadows.

Cerúndolo tuvo que reaccionar en varias ocasiones porque Struff se puso dos veces por delante en el marcador. No obstante, el argentino consiguió aumentar su nivel en el cuarto set y llegó al parcial definitivo con un mayor resto físico para finalizar el encuentro.

La remontada de igual forma tuvo un significado especial para el tenista de 28 años, el cual quedó eliminado en la segunda ronda del US Open los tres últimos años. Esta vez pudo romper esa barrera y llegar a una instancia inédita para él en el torneo norteamericano.

Cerúndolo celebró el triunfo con emoción, llevándose las manos a la cabeza y dejándose caer en la pista tras sellar el punto definitivo.

Ahora bien, va a tener que afrontar un nuevo desafío en la tercera ronda. Su siguiente rival saldrá del duelo entre Taylor Fritz, quien es noveno cabeza de serie, y el italiano Mattia Bellucci. La posibilidad de jugar contra Fritz significa una prueba de más exigencia para el argentino, que busca seguir en el torneo.

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El avance de Cerúndolo además va en conjunto a una jornada positiva para el tenis argentino. El país colocó ya en tercera ronda a Tomás Etcheverry y Mariano Navone y se enfrentarán entre sí. Es la primera vez desde 2018 que tres tenistas de Argentina llegan a la vez a esta instancia del US Open.

Al tiempo que Cerúndolo extendía su recorrido, el torneo presenciaba una de sus principales sorpresas del día con la eliminación de Félix Auger-Aliassime, el de Canadá es tercer cabeza de serie. El ruso Karen Khachanov lo venció por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda.