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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Mundial 2026

Fecha y hora de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina: Shakira cantará en el entretiempo

julio 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi y Lamine Yamal - Fotos: EFE
Lionel Messi y Lamine Yamal - Fotos: EFE
En Colombia, el juego podrá disfrutarse por la señal del canal RCN, que transmitirá el encuentro crucial en la señal abierta y en sus plataformas digitales.

La selección de Argentina hizo la épica este miércoles y derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026.

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El juego vibrante en Atlanta tuvo protagonista a Lionel Messi, quien con dos asistencias llevó a su selección a una nueva final de una cita orbital en busca de la cuarta estrella en su escudo.

En la gran final que se disputará en el MetLife de Nueva Jersey, la Albiceleste defenderá su título obtenido en 2022 ante España, que en la otra llave semifinal superó a Francia por 2 a 0 el pasado martes.

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La gran final de esta edición de la Copa del Mundo se disputará el próximo domingo 19 de julio a las 2 de la tarde hora de Bogotá, Colombia, y 3 de la tarde hora del este de Estados Unidos y Venezuela.

Lionel Messi y Yamine Yamal, dos de las estrellas del Barcelona, medirán fuerzas en un cruce que promete ser histórico.

El mejor jugador azulgrana de la actualidad y el mejor jugador de la década pasada se enfrentarán para determinar quién será el nuevo campeón del mundo.

En Colombia, el juego podrá disfrutarse por la señal del canal RCN, que transmitirá el encuentro crucial en la señal abierta y en sus plataformas digitales.

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Cabe resaltar que la gran final tendrá la participación de la cantante colombiana Shakira, quien durante el medio tiempo se presentará ante los miles de aficionados en Nueva Jersey.

Además de la artista colombiana, también se presentarán Madonna, Justin Bieber y BTS, y la dirección artística de Chris Martin.

Los dirigidos por Lionel Scaloni irán por su cuarta Copa del Mundo, la segunda consecutiva tras ganar en Qatar 2022, mientras que España quiere sumar su segundo título mundial.

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