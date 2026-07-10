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Inglaterra

Policía de Reino Unido detiene a joven de 26 años relacionado con el asesinato de la exministra y parlamentaria británica Ann Widdecombe

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ann Widdecombe | Foto: EFE
Ann Widdecombe | Foto: EFE
Ann Widdecombe fue una reconocida política británica con una amplia carrera, pero sus roles más destacados fueron ocupar puestos en la secretario del Estado del Interino y ser ministra de conservadora de Prisiones.

Hay conmoción en Reino Unido tras conocerse la trágica muerte de Ann Widdecombe, exministra y diputada británica, quien fue hallada muerta en su residencia en Devon.

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Según informó la policía inglesa, Widdecombe, considerada como una de las políticas más destacadas en Inglaterra fue hallada muerta en su casa con una herida grave en su cabeza.

De acuerdo con las autoridades locales, el hallazgo de la exministra se dio el jueves a las 11:40 de la mañana (hora local) cuando recibieron un llamado por parte del equipo de ambulancias pidiendo acudir al domicilio de Widdecombe en Haytor, Dartmoor, en el condado de Devon.

La inspectora jefe de la Policía, Ilona Rosson, aseguró que la muerte se trata de "un incidente extremadamente trágico, y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Ann Widdecombe en estos momentos tan difíciles".

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Y añadió que la investigación que están haciendo las autoridades sobre el caso se encuentra en sus fases iniciales, pero tiene un avance bastante.

Tras las primeras horas desde que se conoció el crimen, la policía británica arrestó a un joven de 26 años relacionado con el asesinado de la exparlamentaria.

Matt Longman, de la policía del condado de Devon, comentó a los medios sobre el arresto que el sospechoso permanece detenido y bajo custodia.

Pero aclaró que el crimen no está bajo la categoría de "terrorismo" y tampoco parece tener motivaciones políticas.

Ante la trágica noticia, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó: "Estoy profundamente apesadumbrado al enterarme de la muerte de Ann Widdecombe. Las circunstancias de su muerte son extremadamente angustiosas y mis pensamientos están con la familia y seres queridos de Ann".

"La dedicación de Ann al servicio público duró décadas, y fue una verdadera servidora de sus electores. Hoy he hablado con el jefe de la policía de Devon y Cornwall. El Ministerio del Interior está listo para proporcionar el apoyo que necesiten en su investigación en curso. Exhorto a todos a evitar especulaciones y permitir que la investigación policial avance", agregó.

Ann Widdecombe fue una reconocida política británica con una amplia carrera, pero sus roles más destacados fueron ocupar puestos en la secretaría del Estado del Interino y ser ministra de conservadora de Prisiones.

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