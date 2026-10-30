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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Laura Bozzo

Preocupación por la salud de Laura Bozzo: revelan las complicaciones que ha sufrido durante su hospitalización

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Laura Bozzo, presentadora de televisión - Foto de referencia: Instagram
Laura Bozzo, presentadora de televisión - Foto de referencia: Instagram
Aunque fue extubada y trasladada a un área especializada, tras mostrar una leve mejoría, permanece bajo sedación y con un pronóstico reservado.

Laura Bozzo, reconocida presentadora de televisión de origen peruano, continúa hospitalizada.

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Según reportes, Bozzo no ha recibido el alta médica debido a un cuadro de sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.

Esto se da luego de que la abogada de profesión fuera operada de emergencia por una úlcera duodenal perforada.

Aunque fue extubada y trasladada a un área especializada, tras mostrar una leve mejoría, permanece bajo sedación y con un pronóstico reservado.

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Asimismo, hasta el momento no hay una fecha definida para su salida del centro asistencial.

Bozzo fue hospitalizada de emergencia la noche del pasado 13 de octubre. Inicialmente, ingresó a un centro médico público en Acapulco tras sufrir intensos dolores abdominales causados por la perforación de una úlcera duodenal.

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Días después, el 15 de octubre, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención médica especializada debido a las complicaciones que ha presentado.

Laura Bozzo alcanzó gran fama gracias a su estilo de conducción confrontativo, su formato de programas tipo talk show y reality enfocado en conflictos familiares de clases populares, y sus constantes escándalos mediáticos y legales.

En los años 90, su programa 'Laura en América', desarrollado en Perú, le dio fama internacional al exponer disputas sentimentales, problemas de pareja, infidelidades y violencia doméstica en vivo, con un tono dramático y de confrontación directa.

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