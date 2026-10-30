Preocupación por la salud de Laura Bozzo: revelan las complicaciones que ha sufrido durante su hospitalización
Laura Bozzo, reconocida presentadora de televisión de origen peruano, continúa hospitalizada.
Según reportes, Bozzo no ha recibido el alta médica debido a un cuadro de sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.
Esto se da luego de que la abogada de profesión fuera operada de emergencia por una úlcera duodenal perforada.
Aunque fue extubada y trasladada a un área especializada, tras mostrar una leve mejoría, permanece bajo sedación y con un pronóstico reservado.
Asimismo, hasta el momento no hay una fecha definida para su salida del centro asistencial.
Bozzo fue hospitalizada de emergencia la noche del pasado 13 de octubre. Inicialmente, ingresó a un centro médico público en Acapulco tras sufrir intensos dolores abdominales causados por la perforación de una úlcera duodenal.
Días después, el 15 de octubre, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención médica especializada debido a las complicaciones que ha presentado.
Laura Bozzo alcanzó gran fama gracias a su estilo de conducción confrontativo, su formato de programas tipo talk show y reality enfocado en conflictos familiares de clases populares, y sus constantes escándalos mediáticos y legales.
En los años 90, su programa 'Laura en América', desarrollado en Perú, le dio fama internacional al exponer disputas sentimentales, problemas de pareja, infidelidades y violencia doméstica en vivo, con un tono dramático y de confrontación directa.