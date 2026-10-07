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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Lionel Messi

Cristiano Ronaldo en medio de crisis por abandono de concentración le deja un mensaje a Messi en el que menciona a selección

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, futbolistas - Fotos: EFE
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, futbolistas - Fotos: EFE
Cristiano Ronaldo en medio de crisis por abandono de concentración le deja un mensaje a Messi en el que menciona a selección.

Apenas 24 horas después de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, varias celebridades se han pronunciado por el fin de lo que es una era dorada en el fútbol mundial y tras un posteo que hizo el jugador.

Entre las miles de reacciones al posteo de Messi, destacó la de Cristiano Ronaldo.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre", escribió el astro portugués. "Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", agregó.

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Aunque protagonizaron una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido una relación marcada por el respeto mutuo.

El mensaje de CR7 llegó en momentos en que el delantero luso, de 41 años, se encuentra en el centro de la polémica por haber abandonado recientemente la concentración de Portugal en medio de diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.

Lionel Messi confesó este miércoles en el posteo que ya extraña a la Albiceleste, tras una jornada cargada de emoción que incluyó lágrimas, ovaciones y homenajes ante más de 80.000 personas en Buenos Aires.

Messi, de 39 años, cerró el martes su etapa con la selección al marcar de penal en el triunfo 3-0 sobre Benín, el último capítulo de una carrera histórica con la camiseta albiceleste.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el astro en su cuenta de Instagram.

"Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", agregó la Pulga.

En su publicación, el capitán saliente de la Albiceleste tuvo palabras de agradecimiento para su familia y sus compañeros, además de una mención especial para el ídolo Diego Maradona, figura legendaria del fútbol argentino fallecida en 2020.

"Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", recordó el crack, en alusión al Mundial de México 1986 que Argentina conquistó de la mano de Maradona.

La apoteósica despedida de Messi en el estadio Monumental en Buenos Aires incluyó fuegos artificiales, un emotivo himno, una camiseta gigante con la inscripción "Gracias" y un show de drones sobre el recinto deportivo.

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El espectáculo de drones fue blanco el miércoles de un aluvión de burlas en las redes sociales.

Los organizadores lo abrieron con la promoción de una compañía de seguros y, además, una de las figuras mostró a Messi pateando con la derecha, pese a que construyó su leyenda con la zurda.

El rosarino, dueño de ocho Balones de Oro, dejó la selección argentina como su máximo goleador histórico (126 goles), líder de asistencias (70) y futbolista con más partidos disputados (208), registros que acompañan una era dorada coronada con los mayores éxitos de la Albiceleste.

Liderada por Messi, la selección argentina conquistó los títulos en el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. A ellos se suma el oro olímpico de Pekín 2008.

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