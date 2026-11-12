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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Fútbol español

Entrenador de Owono en el FC Andorra habla sobre un eventual regreso del arquero a las canchas tras la trágica muerte de Jesús de Miguel

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Homenaje a Jesús de Miguel tras su trágica muerte en España - Foto: EFE
Homenaje a Jesús de Miguel tras su trágica muerte en España - Foto: EFE
Owono salió a despejar un balón durante un partido de la Segunda División el 2 de noviembre impactando con De Miguel.

El portero del Andorra, Jesús Owono, "está muy tocado por la situación" tras la muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, en un choque entre ambos, afirmó este jueves su entrenador, Carles Manso.

Owono salió a despejar un balón durante un partido de la Segunda División el 2 de noviembre impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

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"Está muy tocado por la situación y evidentemente no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque y que al final es una tragedia con la que tiene que convivir desgraciadamente", explicó el técnico del Andorra.

En una rueda de prensa tras la vuelta a los entrenamientos del Andorra, Manso explicó que el portero se ha refugiado en su familia, amigos y pareja.

"Estamos intentando respetarle esa intimidad y ese proceso que él está viviendo ahora mismo de una situación tan complicada como esta", añadió Manso, que reiteró sus condolencias a los familiares de De Miguel.

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Dentro de esa situación, el club le ha dado "ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, querer volver, no querer volver, cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así", explicó Manso.

El propio Owono afirmó en una carta pública la pasada semana que estaba pasando "los días más difíciles" de su vida.

"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", añadió antes de mostrarse dispuesto a afrontar las consecuencias de lo ocurrido.

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