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Jueves, 08 de octubre de 2026
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El Salvador

Hermano de Nayib Bukele ratifica en la selección de El Salvador a entrenador colombiano pese a malos resultados y el descontento de la afición

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de El Salvador - Foto: EFE
Selección de El Salvador - Foto: EFE
La selección salvadoreña ha cosechado cuatro victorias, seis empates y diez derrotas.

El entrenador colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez seguirá como entrenador de la selección de fútbol de El Salvador, pese a su reciente tropiezo en Liga de Naciones de Concacaf, anunció este jueves la Federación local.

La "Selecta" terminó su participación el lunes como última de su grupo en la Liga A del torneo regional al empatar 1-1 con Martinica y perdió la categoría al bajar a la Liga B.

Pese al fracaso, el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) ratificó la continuidad de Gómez, quien había prometido renunciar si descendían de categoría.

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Ahora El Salvador jugará una repesca en noviembre contra San Martín por uno de los últimos boletos a toda la fase preliminar de la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf.

"Los últimos resultados nos duelen y debemos asumirlos con mucha responsabilidad" y dar "continuidad implica corregir, fortalecer el cuerpo técnico y ampliarlo", dijo en un comunicado el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele.

"Entendemos la frustración de nuestra afición y compartimos la exigencia de mejores resultados", pero un cambio de entrenador "supone iniciar otra etapa de diagnóstico y adaptación", argumentó.

Aunque el "Bolillo" Gómez no tiene un contrato con un plazo de vencimiento fijo, sino acuerdos anuales, el plan de trabajo está proyectado al 2030 para intentar clasificar al próximo Mundial que tendrá como sedes España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos conmemorativos por el centenario del torneo.

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El "Bolillo" tomó la dirección técnica de El Salvador en febrero de 2025 y también fracasó en su objetivo de clasificar al pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado salvadoreño no juega una Copa del Mundo desde España 1982.

Con Gómez al frente, la selección salvadoreña ha cosechado cuatro victorias, seis empates y diez derrotas.

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