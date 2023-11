Iga Swiatek se lamenta por la falta de público en torneo que reúne a las ocho mejores del mundo en México: "Ojalá se llene el estadio"

La tenista polaca y número dos del mundo en el ranking de la WTA, Iga Swiatek, habló sobre el poco público que ha visto en la versión femenina del ‘torneo de maestros’, llamado WTA Finals, que se cumple en Cancún (México) y en el que solo compiten las ocho mejores del planeta.

Swiatek se mostró sorprendida por no ver los estadios llenos en medio de los partidos que se viven esta semana en Cancún en el marco del WTA Finals en donde, por única vez en el año, las ocho mejores del ranking se cruzan todos los días.

“El estadio aún no está lleno, ojalá lo esté al final de la semana”, afirmó la polaca en una rueda de prensa luego del partido en el que se impuso a la checa Marketa Vondrousova.

La polaca, no obstante, manifestó que está contenta y sorprendida con el apoyo que ha visto en las tribunas de connacionales que la apoyan en México pese a la distancia que separa a ambos países.

“Estoy feliz de que hayan venido tantos polacos porque los veo cada vez más en todos los lados a los que voy y es algo bastante sorprendente. Es algo que otros jugadores no tienen tanto”, manifestó la polaca.

El pronunciamiento de Swiatek sobre el público que se encuentra en Cancún llega luego de una dura crítica que hizo su colega bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sobre la logística del torneo.

“Estoy muy decepcionada con la WTA y la experiencia que estamos teniendo con las WTA Finals. He sentido que la WTA me faltaba el respeto. Creo que la mayoría lo hemos sentido así”, afirmó la bielorrusa.

Sabalenka indicó que “este no es el nivel de organización que una espera para un torneo así”. “Honestamente, no me siento segura moviéndome sobre esta cancha durante mucho tiempo. La pelota no pica del todo bien, además de no haber tenido la opción de practicar en la cancha central por primera vez hasta un día antes del comienzo del torneo. Esto no es aceptable para mí en una situación donde hay tanto en juego”, afirmó.

El torneo inició el pasado 29 de octubre y se extenderás hasta este domingo. Las ocho mejores del planeta fueron divididas en dos grupos de cuatro.

Las dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales de donde surgirán las dos finalistas del campeonato.