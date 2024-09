Importante figura del Atlético de Madrid evita hablar de Vinicius y le pone picante al derbi madrileño: “Luego ponen en mi boca cosas que no son”

A días de que se dé el tan esperado derbi madrileño, una importante figura del Atlético de Madrid calentó la previa del mítico encuentro entre los dos clubes y se negó a hablar del futbolista de los ‘merengues’ para que no pongan “cosas que no son”.

Se trata del mediocampista de los ‘colchoneros’, Jorge Resurrección Merodio más conocido como Koke, quien se negó a hablar sobre su rival Vinicius Jr. porque luego titulan con cosas que no son y no dijo.

Durante su entrevista con ‘El Larguero’, el futbolista fue cuestionado sobre el foco que ha recibido Vinicius y como toda la atención del derbi puede caer sobre él, ante esto Koke expresó que: “yo prefiero no hablar de eso porque luego ponen en mi boca cosas que no son y me empiezan a tildar de cosa que tampoco son y prefiero no hablar de ese tema la verdad”.

El periodista le señala que parece que ha llegado un punto en el que es mejor ni mencionarlo, algo a lo que el mediocampista del Atlético afirmó que: “prefiero no hablar de ese tema porque luego pasan o me dicen cosas que no me merezco yo ni mi familia ni gente alrededor”.

“Prefiero evitar esa pregunta, paso palabra”, añadió el jugador, mientras el periodista entre risas confirma que Koke pasa de la “pregunta Vinicius”.

VEA TAMBIÉN 'Dibu' Martínez protagonizó un nuevo gesto polémico en Champions League y recibió el repudio del público o

Ante esto, varios aficionados del Real Madrid lo han criticado señalando que cuando le conviene decide evadir el “tema Vinicius”, mientras que otros usuarios salieron en su defensa diciendo que es normal que no quiera darle foco a su rival a días del derbi madrileño.

“Normal que no quieran hablar de él”, “Un claro ejemplo de tirar la piedra y esconder la mano”, “Prefiere no hablar porque si habla es para decir una insensatez como la última vez”, “En parte tiene razón”, “Tiene un poco de razón la verdad”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, Koke no es el único de los ‘colchoneros’ que ha tenido que abordar el tema Vinicius, ya que en una reciente entrevista su compañero Samuel Lino, se refirió a las palabras que dio el delantero de los ‘merengues’ sobre el racismo en España.

Unas recientes declaraciones del delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. afirmó que el Mundial de 2030, que se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos, deberá de cambiar de sede si uno de los anfitriones no cambiaba su pensamiento sobre el racismo.

En su diálogo con el medio, ‘Vini’ comentó que “hasta 2023 hay un margen muy grande para la evolución. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel”.