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Mundial

Estos son los cinco clubes interesados en 'Vozinha', el portero de Cabo Verde, revelación del Mundial

julio 6, 2026
Por: Nucho Martínez
'Vozinha', portero de la selección de fútbol de Cabo Verde - Foto: EFE
'Vozinha', portero de la selección de fútbol de Cabo Verde - Foto: EFE
Tras su buena actuación en el magno evento deportivo, varios son los equipos que buscarían hacerse con los servicios de este arquero.

Josimar José Ébora Dias, mejor conocido como 'Vozinha', portero de 40 años de la selección de Cabo Verde, se consolidó como la gran revelación de la actual Copa del Mundo.

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Mantener su arco invicto frente a España, sumado a su emotiva historia de vida y hacer grandiosas atajadas frente a estrellas como Lionel Messi, hizo que los amantes del balompié mostraran todo su respeto ante este talentoso guardameta.

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De hecho, en 16avos de final en el Argentina vs. Cabo Verde, 'Vozinha' pudo neutralizar ataques peligrosos del cuadro 'albiceleste'.

Aunque el partido fue muy parejo y se definió en la prórroga (3-2), trascendió que Messi le mencionó antes de irse a los vestuarios: “Eres realmente increíble”.

Tras su buena actuación en el magno evento deportivo, varios son los clubes que buscarían hacerse con los servicios de este arquero.

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Según varios medios deportivos de España y Brasil, Cruz Azul (México), Ceará (Brasil - Serie B), Olimpia (Paraguay), Inter Miami (MLS) y Deportivo Riestra (Argentina) son los planteles que están siguiendo al caboverdiano.

Durante muchos años, 'Vozinha' trabajó como electricista para complementar sus ingresos y mantener a su familia mientras desarrollaba su carrera en el fútbol profesional.

Ahora, gracias a su destacada labor bajo los tres palos, este portero podría seguir deleitando a los fanáticos del fútbol mundial.

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Generalmente, los arqueros de élite se retiran entre los 38 y 43 años, aunque algunos casos extraordinarios han jugado hasta pasados los 45.

Por ello, hinchas, compañeros de selección y familia alientan a este cancerbero a dar lo mejor de sí en su venidera aventura futbolística.

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