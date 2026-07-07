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Martes, 07 de julio de 2026
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Donald Trump

Cumbre de la OTAN: Trump presiona por gasto militar y relanza su polémica propuesta sobre Groenlandia

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en la cumbre de la OTAN foto- EFE
Donald Trump en la cumbre de la OTAN foto- EFE
Máxima tensión en el inicio de la cumbre de la OTAN en Turquía. El presidente estadounidense, Donald Trump sacudió la cita al exigir que los socios europeos dupliquen su gasto militar y relanza la polémica por Groenlandia

La capital de Turquía se ha convertido en el epicentro de la diplomacia militar con el inicio de la Cumbre de la OTAN, una cita clave de dos días donde los líderes de los 32 países miembros buscan cambiar la defensa del bloque frente a la amenaza de rusia, pero que ha quedado marcada por el regreso de los reclamos y las tensiones bilaterales impulsadas por Washington.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, capturó la atención mediática en la jornada de apertura al poner presión en Europa para que asuma una mayor responsabilidad financiera convencional, en línea con la hoja de ruta que exige elevar gradualmente el gasto militar hasta el 5% del PIB para el año 2035.

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No obstante, el mandatario generó un nuevo roce diplomático al arremeter contra Dinamarca por la administración de la isla ártica de Groenlandia.

"Debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca, Groenlandia no beneficia a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", dijo Trump ante la prensa junto al mandatario anfitrión, Recep Tayyip Erdoğan.

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Al mismo tiempo, el líder estadounidense elogió la lealtad histórica de Turquía, sugiriendo que evalúa estrechar aún más los lazos estratégicos con Ankara.

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