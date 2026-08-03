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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

Otras federaciones se unen a Gales para retirar el apoyo a la reelección de Infantino en la FIFA luego de polémica propuesta de financiación privada

agosto 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Foto: EFE
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Foto: EFE
El pasado viernes el presidente de la FIFA echó para atrás el plan ante la ola de críticas recibidas y la amenaza de un boicot en los mundiales.

El plan de Gianni Infantino de permitir la financiación privada de la FIFA, incluso en los mundiales, generó un rechazo absoluto de la mayoría de las confederaciones del mundo.

El pasado viernes el presidente de la FIFA echó para atrás el plan ante la ola de críticas recibidas y la amenaza de un boicot en los mundiales.

No obstante, pese a que el dirigente declinó de su propuesta, varias federaciones del fútbol mundial han cuestionado su continuidad como presidente del máximo ente del fútbol mundial.

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En las últimas horas, la Federación de Fútbol de Gales anunció que no apoyará la reelección de Infantino para un nuevo periodo al frente de la FIFA, decisión que también siguieron las federaciones de otros países.

Seguidamente, la Federación de Fútbol de Serbia anunció también su decisión de no apoyar a Infantino.

"La Federación Serbia de Fútbol ha retirado su apoyo a Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA", declaró en un comunicado.

"Recordamos que brindamos nuestro apoyo al Sr. Infantino por escrito el 25 de mayo de este año, pero después de revisar cuidadosamente los acontecimientos que, en el período reciente, han dañado gravemente la imagen y la reputación tanto de la FIFA como de su Presidente, esta es la única decisión lógica y racional", añadió.

La federación de Suecia también hizo lo mismo, al cuestionar sus “deficiencias recurrentes” al frente de la FIFA.

"En una reunión extraordinaria de la junta directiva celebrada el lunes, la Federación Sueca de Fútbol (SvFF) ha decidido no apoyar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las próximas elecciones", indicó la federación sueca.

"Esta decisión se produce tras una evaluación exhaustiva de la evolución de la FIFA y de su liderazgo. Se basa en deficiencias recurrentes en materia de gobernanza, transparencia y gestión, lo que significa que la confianza en el liderazgo de Gianni Infantino ya no existe", prosiguió.

Más temprano, Gales se convirtió en la primera federación en retirar el apoyo a Infantino, a través de un comunicado en el que también sacó a relucir sus fallos al frente de la organización.

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"La Asociación de Fútbol de Gales confirma por la presente su retirada del apoyo a la candidatura del Sr. Gianni Infantino para la reelección como Presidente de la FIFA para el período 2027-2031", declaró la Federación Galesa de Fútbol.

"Los recientes fallos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicaciones y buen juicio nos han llevado a una situación en la que el Sr. Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial", resaltó.

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