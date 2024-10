La polémica decisión de la Alcaldía de Barranquilla relacionada con el juego entre Colombia y Chile a días del partido

Este martes 15 de octubre se disputará la fecha 10 de las eliminatorias mundialistas con los partidos entre Colombia vs. Chile, Paraguay vs. Venezuela, Uruguay vs. Ecuador, Argentina vs. Bolivia y Brasil vs Perú.

Colombia y Chile abren esta jornada en Barranquilla, en el estadio Metropolitano, a las #.30 p.m. (hora local) y, a días de que se dispute este compromiso, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, tomó una importante decisión que beneficiará a los ciudadanos.

“Barranquilleros, la tarde de este martes, 15 de octubre, será declarada cívica por el partido entre nuestra Selección Colombia y Chile”, escribió el mandatario de la ciudad en su cuenta de X.

Su polémica decisión generó reacciones divididas: “puro pan y circo”, “Petro decretó día cívico el día de la final de la Copa América y se burlaron de él”, “gracias alcalde por pensar en los barranquilleros”, “los que critican espero verlos trabajando sin chistar el martes en la tarde mientras los otros veos el partido”, entre otros.

Cabe resaltar que el estadio donde se disputará este encuentro volverá a tener disponible la totalidad de su aforo, pues ya cumplió con la sanción de la FIFA que limitaba el 25% de capacidad en el anterior partido ante Argentina que ganó 2-1.

VEA TAMBIÉN Esto cuesta la nueva camiseta de la selección Colombia que estrenará en el partido ante Chile por Eliminatorias o

Le selección Colombia viene de caer en El Alto ante Bolivia, perdiendo su invicto en la eliminatoria, por lo que buscarán esto tres puntos para continuar en la parte alta de la tabla, mientras que Chile es último y está urgida de triunfos para no despedirse pronto del sueño mundialista.