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Domingo, 21 de junio de 2026
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Mundial 2026

Cabo Verde volvió a sorprender empatando con Uruguay y complicando a los ‘charrúas’ que no conocen la victoria en el Mundial

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Cabo Verde vs Uruguay en el Mundial / FOTO: EFE
Cabo Verde vs Uruguay en el Mundial / FOTO: EFE
El equipo isleño logró sostener un 2-2 ante una de las campeonas del mundo que se jugará su clasificación ante España.

Cabo Verde volvió a sorprender en el Mundial y tras empatarle 0-0 a España, un campeón del mundo, ahora igualó 2-2 contra Uruguay, otra campeona, que no conoce la victoria en este mundial y se jugará la clasificación en la última fecha.

Los charrúas pensaban haber hecho lo más difícil tras remontar el gol inicial de Cabo Verde, un gran tiro libre de Kevin Pina (21'), con un tanto de Maxi Araújo (44') y otro de Agustín Canobbio (45+6').

Pero un gol del extremo Hélio Varela (61') tras un error de la defensa y del portero uruguayo, Fernando Muslera, le permite seguir soñando a los caboverdianos con avanzar a la segunda ronda en su debut mundialista.

Noticia en desarrollo.

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