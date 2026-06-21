Cabo Verde volvió a sorprender empatando con Uruguay y complicando a los ‘charrúas’ que no conocen la victoria en el Mundial

Cabo Verde volvió a sorprender en el Mundial y tras empatarle 0-0 a España, un campeón del mundo, ahora igualó 2-2 contra Uruguay, otra campeona, que no conoce la victoria en este mundial y se jugará la clasificación en la última fecha.

Los charrúas pensaban haber hecho lo más difícil tras remontar el gol inicial de Cabo Verde, un gran tiro libre de Kevin Pina (21'), con un tanto de Maxi Araújo (44') y otro de Agustín Canobbio (45+6').

Pero un gol del extremo Hélio Varela (61') tras un error de la defensa y del portero uruguayo, Fernando Muslera, le permite seguir soñando a los caboverdianos con avanzar a la segunda ronda en su debut mundialista.

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