Mundial 2026: horario de los partidos de este lunes con Argentina y Francia como protagonistas

Se juega la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con emocionantes duelos que podrían ir marcando la definición del camino a la siguiente ronda de la máxima cita deportiva del planeta.

Este lunes es el turno de los grupos I y J, dos de los más llamativos del certamen y que podrían ser escenario de una importante gesta histórica.

Argentina - Austria

VEA TAMBIÉN Cabo Verde volvió a sorprender empatando con Uruguay y complicando a los ‘charrúas’ que no conocen la victoria en el Mundial o

La acción comenzará a las 12:00 del mediodía en Bogotá (1:00 p. m. en Caracas y en la Costa Este de Estados Unidos, y 7:00 p. m. en España), cuando Argentina se enfrente a Austria en un duelo clave del Grupo J.

En este partido no solo se juega el paso de Argentina a la siguiente ronda sino también es una cita con la historia.

Casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose, Lionel Messi puede convertirse este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, mientras acecha el francés Kylian Mbappé, que está a solo dos tantos del argentino.

Lugar: Estadio Dallas, en Texas, también conocido como AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores y actual casa de los Cowboys de la NFL.

Francia - Irak

Más tarde, a las 4:00 p. m. de Bogotá (5:00 p. m. en Caracas y la Costa Este estadounidense, y 11:00 p. m. en España), Francia medirá fuerzas con Irak por el Grupo I, en busca de consolidar su camino hacia los octavos de final.

En su primer partido, Francia dejó claro su favoritismo y logró un holgado triunfo 3-1 frente a Senegal con dos goles de Mbappé, que llegó a 14 goles en la historia de la Copa del Mundo en solo 15 partidos.

Aunque Messi está llamado a romper el récord de goles en Mundiales, Mbappé está cerca de la marca con apenas tres llamados a la máxima cita y un comienzo de ensueño en el presente torneo.

Lugar: Estadio Filadelfia, también conocido como Lincoln Financial Field, con capacidad para 67.594 personas y actual hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Noruega - Senegal

La jornada continuará a las 7:00 p. m. de Bogotá (8:00 p. m. en Caracas y en la Costa Este de Estados Unidos, y 2:00 a. m. del martes en España) con el enfrentamiento entre Noruega y Senegal, también correspondiente al Grupo I.

Así como Argentina y Francia, Noruega también comenzó el Mundial 2026 con pie derecho tras golear 4-1 a Irak de la mano de otra gran estrella: el delantero Erling Haaland, principal talismán en el ataque de los 'Vikingos' y de gran temporada.

Lugar: Estadio Nueva York - Nueva Jersey, conocido también como MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 hinchas y actual casa de dos franquicias de la NFL: Los Giants y los Jets.

Jordania - Argelia

VEA TAMBIÉN "Nos obliga a reestructurarnos rápidamente": reacciones ante lesión de estrella sudamericana en el Mundial o

Finalmente, el cierre de la fecha estará a cargo de Jordania y Argelia, que se enfrentarán a las 10:00 p. m. de Bogotá (11:00 p. m. en Caracas y la Costa Este de Estados Unidos, y 5:00 a. m. del martes en España) en un compromiso del Grupo J.

En este duelo la principal protagonista será la necesidad, ambos equipos llegan sin sumar puntos y con poco margen de error.

Aunque Argelia es favorita para este partido, un Mundial lleno de sorpresas augura un duelo reñido con posibles sorpresas.

Lugar: Estadio Bahía de San Francisco, también conocido como Levi's Stadium, con capacidad para 72.864 y actual casa de los 49ers de la NFL.