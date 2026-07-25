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Sábado, 25 de julio de 2026
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Lionel Messi

El exclusivo regalo de Lionel Messi a jugadores de la selección argentina tras el Mundial 2026

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, reveló el obsequio del capitán argentino mediante un video en redes sociales.

La pareja del defensor Marcos Senesi desveló un gesto que Lionel Messi tuvo con todos los miembros de la Selección Argentina tras la participación en el Mundial 2026.

Kelci Rose, influencer y novia del futbolista, compartió con sus seguidores el contenido del bolso personalizado que el capitán albiceleste entregó al plantel.

Mediante un video publicado en sus plataformas digitales, Rose realizó un "unboxing" donde mostró los distintos elementos que componían el obsequio.

El artículo principal fue un mate Stanley de color dorado con personalización, diseñado especialmente para los integrantes del equipo nacional.

"Esto es para el mate, el cual les regaló Messi a todos los jugadores", explicó la influencer mientras exhibía el termo ante la cámara. Junto al mate Stanley dorado, el kit incluía un recipiente de dimensiones mayores y diversos accesorios complementarios pensados para compartir la tradicional bebida argentina en grupo.

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La publicación de Kelci Rose no se limitó únicamente al mate personalizado. Durante la grabación, mostró otros elementos que formaban parte del bolso entregado por el astro argentino a sus compañeros de selección.

La influencer también mencionó que Senesi le había obsequiado algunas hierbas de mate para que ella pudiera incorporarse a esta costumbre tan arraigada en la cultura futbolística argentina.

El capitán de la Albiceleste llegó este martes a Argentina para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo.

El ídolo argentino del fútbol arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06H30 (09H30 GMT) junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno de la provincia de Santa Fe que pidió anonimato.

El medio deportivo ESPN publicó un video donde se puede ver al Messi en una camioneta gris entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a Rosario.

Parte del seleccionado arribó junto al entrenador Lionel Scaloni y el equipo técnico el lunes de noche a Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de aficionados con vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

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