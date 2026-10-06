Lionel Messi entre lágrimas se despide de Argentina en una apoteósica fiesta en el Monumental: así fue el momento que lo quebró

Lionel Messi vive este martes 6 de octubre una de las jornadas más emotivas de su carrera. El histórico capitán de la Selección Argentina disputa ante Benín su último partido con la Albiceleste, en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde más de 85.000 aficionados se reúnen para despedir al jugador que durante 21 años defendió la camiseta de su país.

La Asociación del Fútbol Argentino preparó una jornada especial para homenajear al '10', bajo el lema de una noche que nadie quiere que termine. Las entradas se agotaron rápidamente y, desde varias horas antes del inicio del encuentro, las tribunas comenzaron a llenarse con miles de hinchas vestidos con la camiseta argentina.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la interpretación del Himno Nacional. Las cámaras enfocaron a Messi y dejaron ver al capitán visiblemente conmovido, hasta el punto de derramar lágrimas mientras escuchaba por última vez el himno como jugador de la Selección en suelo argentino. Lionel Scaloni también se mostró emocionado durante la ceremonia.

El homenaje volvió a tomar fuerza en el minuto 10, cuando el partido fue detenido para que todo el Monumental se pusiera de pie y ovacionara al dueño de la camiseta número 10. Los aplausos y los cánticos de "Olé, olé, olé, Messi, Messi" se apoderaron del estadio, mientras en el cielo se observaron juegos de luces y fuegos artificiales. Los jugadores de Argentina y Benín también se sumaron al reconocimiento.

Asimismo, en las tribunas aparecieron mensajes para el capitán, entre ellos una bandera con la frase "gracias por todo mi capitán". La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, estuvieron presentes en uno de los palcos para acompañarlo en una noche que marca el cierre de su etapa con la Selección.

La despedida comenzó incluso antes de que el balón rodara. Desde temprano, aficionados se concentraron en las inmediaciones de la sede de la AFA para acompañar la salida del equipo rumbo al Monumental. El plantel fue trasladado en un autobús fuertemente escoltado, mientras decenas de seguidores salieron a las calles para despedir al ídolo.

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"El rival es lo de menos, todo esto va a ser una fiesta para agradecerle a Messi", dijo el escritor Ezequiel Fernández Moores, reflejando el sentimiento que se vivió durante la jornada.

Del mismo modo, pocas horas antes del encuentro, Messi recibió otro reconocimiento. La Universidad de Buenos Aires le entregó el título de Doctor Honoris Causa, su máxima distinción, durante una ceremonia realizada en el predio de la AFA en Ezeiza. El futbolista agradeció el reconocimiento y aseguró, entre risas, que era especial poder decir que era un "doctor honorífico".

Con esta despedida, Messi cierra una historia de más de dos décadas con la Selección Argentina, marcada por 208 partidos y 125 goles, además de títulos como la Copa América de 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.