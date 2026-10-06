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Martes, 06 de octubre de 2026
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Lionel Messi

"Llegó el momento, me voy en paz": emotivo video de Lionel Messi previo a su partido de despedida con la Selección Argentina

octubre 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi entrenando con la Selección Argentina - Foto: EFE
Lionel Messi entrenando con la Selección Argentina - Foto: EFE
El capitán de la Albiceleste se despedirá en Buenos Aires este martes en un partido amistoso ante Benín.

Este martes se disputará el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina tras 20 años de carrera con la Albiceleste, donde consiguió un Mundial y dos Copas América.

Messi pondrá fin a su carrera con la selección argentina de la que fue el capitán durante los últimos años.

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El encuentro ante la selección de Benín se disputará este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires con más de 90 mil personas coreando su nombre.

A pocas horas del evento, se conoció un emotivo video del jugador rosarino despidiéndose de la afición con un conmovedor mensaje y varias imágenes de los encuentros más importantes que disputó con la selección argentina.

“Llegó el momento, me voy en paz”, comienza diciendo Messi en el corto video publicado por Adidas. “Dejé todo”, resaltó.

“Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, prosiguió.

Lionel Messi anunció el pasado lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina tras 20 años disputando Eliminatorias, Copas América y Mundiales.

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A través de una emotiva carta, el 10 de la Albiceleste aseguró que no tenía nada más que dar luego de disputar el Mundial 2026.

Messi se despidió por todo lo alto tras hacer un gran Mundial con ocho tantos anotados y cuatro asistencias, siendo uno de los goleadores de la cita orbital.

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