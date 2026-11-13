Estas son las impresionantes imágenes del bombardeo nocturno contra el Clan del Golfo en Antioquia: así fue abatido alias ‘Negro Perea’

El presidente Abelardo de la Espriella compartió las impresionantes imágenes del bombardeo ejecutado contra el Clan del Golfo en Antioquia, una ofensiva militar que dejó ocho integrantes de esta organización criminal abatidos, entre ellos alias ‘Negro Perea’, señalado como uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal.

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El video, grabado con equipos de visión nocturna, muestra el desarrollo de la operación aérea y el momento del bombardeo contra el campamento donde se encontraba la organización. Las imágenes fueron difundidas por el mandatario, quien destacó el resultado de la ofensiva y aseguró que se trató de un “golpe demoledor” contra esta estructura ilegal.

“¡OPERACIÓN NEHEMÍAS: GOLPE DEMOLEDOR CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! A LOS BANDIDOS LOS PERSEGUIMOS HASTA DEBAJO DE LAS PIEDRAS”, aseveró.

Asimismo, el presidente indicó que la operación, denominada ‘Nehemías’, fue adelantada de manera coordinada por la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, y estuvo dirigida contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo, que delinque en territorio antioqueño.

“La acción contundente y coordinada de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional permitió golpear la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo, que sembraba el terror en Antioquia”, indicó.

Del mismo modo, el mandatario aseveró que entre los abatidos se encuentra Haminton Mosquera, conocido con el alias de ‘Negro Perea’, señalado como uno de los principales cabecillas de esta organización narcoterrorista. Según la información divulgada, tenía más de 20 años de trayectoria criminal y estaba vinculado a homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública.

“En esta operación fue abatido alias ‘Negro Perea’, uno de los principales cabecillas de esta organización narcoterrorista, con más de 20 años de trayectoria criminal y vinculado a homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública”, indicó el mandatario.

El balance de la operación también incluyó la destrucción de un campamento criminal y la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación.

Tras presentar los resultados, De la Espriella reiteró que su instrucción a la Fuerza Pública es “mantener la ofensiva sin tregua” y avanzar en el desmantelamiento de estas estructuras. Asimismo, envió un mensaje a los habitantes de Antioquia: “no vamos a retroceder ni un milímetro frente al terrorismo”.

El mandatario cerró su pronunciamiento insistiendo en que “la autoridad del Estado se respeta y se hace sentir”, mientras las imágenes de la operación dejan ver la dimensión del despliegue militar contra el Clan del Golfo.