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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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FIFA

La FIFA se pronuncia sobre propuesta que presentó país clave que quiere ser sede de la final del Mundial

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
FIFA - Foto EFE
FIFA - Foto EFE
Marruecos, España y Portugal son coanfitriones del torneo de 2030 y ya han comenzado a competir por el derecho a albergar la final.

La FIFA anunció este viernes que la decisión sobre la sede de la final del Mundial de 2030 se tomará "en su debido momento", luego de que el presidente de la federación marroquí de fútbol, ​​Fouzi Lekjaa, declarara que el partido decisivo se celebraría en Marruecos.

Marruecos, España y Portugal son coanfitriones del torneo de 2030 y ya han comenzado a competir por el derecho a albergar la final. El Santiago Bernabéu de Madrid y un futuro estadio con capacidad para 115.000 espectadores en Benslimane, cerca de Casablanca, son considerados los principales candidatos.

Lekjaa afirmó el miércoles que la final se disputaría en Marruecos. "La provincia de Benslimane será la sede de la final del Mundial. Guste o no", declaró Lekjaa durante un acto público en la región, según un video publicado por medios locales.

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Sin embargo, la FIFA indicó que aún no se ha tomado ninguna decisión. "Tal como se comunicó el 5 de agosto de 2026, la FIFA tomará una decisión a su debido tiempo", declaró un portavoz de la FIFA.

Estas declaraciones provocaron reacciones en España, donde el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió el Santiago Bernabéu como sede ideal para la final.

"Me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya me alegra que un país como el nuestro tenga al menos un partido (en el Mundial)", declaró el técnico portugués a la prensa el viernes.

"Si se puede jugar en un estadio legendario e histórico, donde han jugado algunos de los mejores jugadores de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, ​​entonces creo que debería ser aquí", afirmó Mourinho, refiriéndose al Bernabéu.

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