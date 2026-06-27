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Sábado, 27 de junio de 2026
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Mundial

El saludo de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el túnel del Hard Rock Miami que emociona a los fanáticos del fútbol

junio 27, 2026
Por: Nucho Martínez
Futbolistas Cristiano Ronaldo y James Rodríguez - Foto: EFE
Futbolistas Cristiano Ronaldo y James Rodríguez - Foto: EFE
Ronaldo y Rodríguez jugaron juntos tres temporadas completas en el Real Madrid.

Este sábado 27 de junio de 2026, la selección de Colombia y la selección de Portugal se midieron en el Hard Rock Miami (Estados Unidos) e igualaron 0 - 0.

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El partido hizo parte de la fecha número tres del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en Norteamérica.

Un momento que emocionó a muchos fanáticos del fútbol a escala internacional fue cuando dos viejos conocidos se encontraron.

Tal es el caso del capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, y el capitán de Colombia, James Rodríguez.

Puntualmente, Ronaldo y Rodríguez jugaron juntos tres temporadas completas en el Real Madrid.

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Compartieron vestuario entre los años 2014 y 2017, sumando un total de 86 partidos disputados al mismo tiempo y logrando levantar siete títulos.

Acciones destacadas del encuentro Colombia vs. Portugal:

Durante el primer tiempo de partido, de a ratos, la 'tricolor' puso contra las cuerdas a la selección lusa.

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El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo salió con todo en la tercera fecha de la fase de grupos. Varias fueron las jugadas que pudieron haber adelantado al conjunto 'cafetero'.

Sin embargo, durante los últimos 15 minutos (1T), Portugal se adueñó de la pelota y generó varias acciones de peligro en el área que custodia el arquero Camilo Vargas.

Ya en la segunda mitad, la polémica estuvo presente. Sobre el final del partido, el colegiado le anuló un gol a Dávinson Sánchez.

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