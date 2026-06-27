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Sábado, 27 de junio de 2026
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Mundial

¡Qué partidazo Colombia vs. Portugal!: la 'tricolor' puso contra las cuerdas al conjunto luso

junio 27, 2026
Por: Nucho Martínez
El combinado suramericano y el cuadro europeo igualaron 0-0.

Durante el primer tiempo del partido Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial, la 'tricolor' puso contra las cuerdas a la selección lusa.

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El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo salió con todo en la tercera fecha de la fase de grupos. Varias fueron las jugadas que pudo haber adelantado al conjunto 'cafetero'.

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Sin embargo, durante los últimos 15 minutos (1T), Portugal se adueñó de la pelota y generó varias acciones de peligro en el área que custodia el arquero Camilo Vargas.

Previo al encuentro, un momento que emocionó a muchos fanáticos del fútbol a escala internacional fue cuando dos viejos conocidos se encontraron.

Tal es el caso del capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, y el capitán de Colombia, James Rodríguez.

Puntualmente, Ronaldo y Rodríguez jugaron juntos tres temporadas completas en el Real Madrid.

Colombianos y portugueses ya están clasificados a los dieciseisavos de final.

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La selección de Portugal ha jugado la Copa Mundial de la FIFA en nueve ocasiones en toda su historia.

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Por su parte, Colombia ha clasificado a siete campeonatos del torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.

 

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