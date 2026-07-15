"Cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística", advierte Jean Claude Bessudo

Durante las últimas décadas, Colombia ha trabajado para dejar atrás la imagen asociada al conflicto armado, el narcotráfico y la violencia. Sin embargo, distintos hechos de inseguridad registrados en varias regiones siguen generando preocupación entre operadores turísticos y empresarios del sector, que advierten sobre el impacto que estos episodios tienen en la confianza de los viajeros.

En ese contexto, el presidente del Grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, aseguró en entrevista con Clic Verde que "cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística".

Bessudo afirmó que Colombia posee un enorme potencial para consolidarse como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza, gracias a su biodiversidad, su riqueza cultural y la amplia oferta de experiencias en diferentes regiones. No obstante, sostuvo que ese potencial solo podrá aprovecharse plenamente si se garantizan condiciones de seguridad para quienes recorren el territorio.

A su juicio, el fortalecimiento del turismo también requiere una estrategia de promoción más sólida. Aunque reconoció el trabajo realizado por el sector privado para posicionar a Colombia en escenarios internacionales, afirmó que el presupuesto destinado por el Estado sigue siendo insuficiente frente al de otros países competidores.

Con la llegada del nuevo gobierno, Bessudo considera que existe una oportunidad para fortalecer esa agenda. En particular, destacó la experiencia del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

"Habla mucho de seguridad, pero además tiene en su equipo a una persona a quien la industria turística admiramos y queremos: José Manuel Restrepo. Conoce muy bien el tema, hizo una excelente labor y ha formado a muchos profesionales del sector. Si él no lo logra, ¿quién lo va a lograr?", afirmó.

Para el presidente de Aviatur, la combinación entre mejores condiciones de seguridad, una promoción internacional sostenida y una política de largo plazo permitirá que Colombia aproveche plenamente su riqueza natural y cultural para consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de América Latina.