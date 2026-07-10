NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Actor

El actor británico Micheal Ward fue absuelto de los cargos de violación y agresión sexual por los que se le acusaba desde 2023

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Micheal Ward - AFP
Micheal Ward - AFP
El abogado defensor aseguró que el actor estaba “deseando volver a hacer el trabajo que le apasiona”.

El actor británico Micheal Ward fue absuelto el viernes de los cargos de violación y otros delitos sexuales en un tribunal de Londres. Se le acusaba de agredir sexualmente a una mujer dentro de un vehículo Mercedes-Benz en el año 2023.

o

Ward, quien actualmente tiene 28 años y protagonizó el drama criminal de Netflix "Top Boy", fue declarado no culpable por un jurado del Tribunal de la Corona de Snaresbrook de dos cargos de violación, dos cargos de agresión con penetración y un cargo de agresión sexual.

El actor, a lo largo de su carrera, ha participado en películas como "Blue Story", "The Book of Clarence" y la comedia política estadounidense del año pasado, "Eddington", en la que también participaron Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.

Te puede interesar

o

Asimismo, en 2020 ganó el premio Estrella Revelación en los Premios BAFTA. Además, fue nominado por "El imperio de la luz", de Sam Mendes, y por la serie de televisión "Small Axe", dirigida por Steve McQueen.

Durante todo el proceso, Micheal negó los cargos por los cuales se le acusaba y sostuvo que tenía “plena confianza” en que sería absuelto.

Finalmente, el abogado del actor, Humzah Ilyas, afirmó que Micheal estaba “deseando volver a hacer el trabajo que le apasiona”.

Temas relacionados:

Actor

Violencia sexual

Violación

Agresión Sexual

Agresión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Entretenimiento

Ver más
Colombianos suben Monserrate para contrarrestar al brujo ghanés del Mundial / FOTO: Captura de video
Selección Colombia

Colombianos subieron a Monserrate y hasta llevaron a su propio ‘Chamán’ para contrarrestar al brujo de Ghana en el Mundial

Rebeca Maiellano / Shakibecca - @shakibecca
Shakira

La doble venezolana de Shakira, Shakibecca, podría enfrentar líos legales con la FIFA: esta sería la razón

Despiden a 7.000 empleados tras la caída masiva de suscriptores de Disney+
Disney Plus

Una de las plataformas de streaming más importantes del mundo estudia hacer el lanzamiento de una versión gratuita para fortalecer su competencia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: FAlexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cartel de los Soles/ Terremotos en Venezuela - Fotos EFE
Terremoto en Venezuela

"El Cartel de los Soles tiene varias caletas allí": criminalista venezolano sobre escándalo de Diosdado Cabello en La Guaira

Terremotos en Venezuela. - AFP
Terremoto en Venezuela

ONU pide flexibilizar las sanciones en Venezuela para no afectar la llegada de ayudas

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ciudadano venezolano exiliado en España arremete contra el régimen por respuesta ante la tragedia: "No fueron dos terremotos, fueron tres y el primero lleva 27 años"

Partido de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA se pronunció sobre polémico gol anulado con el VAR a Croacia ante Portugal en el Mundial

Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Régimen

Informe de la ONU destaca que las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren con mayor dureza la "represión política" del régimen de Nicaragua

María Elvira Salazar y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Cuba

"Díaz-Canel está desesperado": congresista de EE. UU. arremete contra las "reformas económicas" del régimen de Cuba

Futbolistas de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Así le ha ido a la selección Colombia en la fase de grupos ante selecciones asiáticas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre