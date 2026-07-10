El actor británico Micheal Ward fue absuelto de los cargos de violación y agresión sexual por los que se le acusaba desde 2023

El actor británico Micheal Ward fue absuelto el viernes de los cargos de violación y otros delitos sexuales en un tribunal de Londres. Se le acusaba de agredir sexualmente a una mujer dentro de un vehículo Mercedes-Benz en el año 2023.

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Ward, quien actualmente tiene 28 años y protagonizó el drama criminal de Netflix "Top Boy", fue declarado no culpable por un jurado del Tribunal de la Corona de Snaresbrook de dos cargos de violación, dos cargos de agresión con penetración y un cargo de agresión sexual.

El actor, a lo largo de su carrera, ha participado en películas como "Blue Story", "The Book of Clarence" y la comedia política estadounidense del año pasado, "Eddington", en la que también participaron Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.

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Asimismo, en 2020 ganó el premio Estrella Revelación en los Premios BAFTA. Además, fue nominado por "El imperio de la luz", de Sam Mendes, y por la serie de televisión "Small Axe", dirigida por Steve McQueen.

Durante todo el proceso, Micheal negó los cargos por los cuales se le acusaba y sostuvo que tenía “plena confianza” en que sería absuelto.

Finalmente, el abogado del actor, Humzah Ilyas, afirmó que Micheal estaba “deseando volver a hacer el trabajo que le apasiona”.