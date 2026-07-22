Debido a la desinformación, mujer no ha podido encontrar a su hermano en Venezuela tras los terremotos

NTN24 del lado de la gente en Venezuela. Esta vez conocimos la historia de María Eugenia Gómez, quien busca a su hermano desaparecido tras los devastadores terremotos que azotaron al país y que ha cobrado la vida de más de 5.000 personas. Sin embargo, debido a la desinformación o la información cruzada, ella no sabe con exactitud ni el paradero de su hermano, ni tampoco si está vivo o muerto, por lo que ha cometido algunos errores en su búsqueda.