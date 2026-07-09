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Mundial 2026

Senadora de Paraguay vuelve a insultar a Mbappé en medio de una plenaria en el Congreso tras eliminación de la selección guaraní ante Francia en el Mundial

julio 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, y Kylian Mbappé, jugador de Francia - Fotos: EFE
Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, y Kylian Mbappé, jugador de Francia - Fotos: EFE
La funcionaria se refirió a Mbappé de nuevo, a quien señaló por negarle el saludo al portero paraguayo Orlando Gill al final del encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

Siguen las repercusiones tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 a manos de Francia el fin de semana pasado.

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En las últimas horas, una senadora de Paraguay volvió a insultar al atacante galo Kylian Mbappé, lo que ha generado una ola de rechazo mundial por lo que han calificado como ataques racistas.

Este miércoles, la funcionaria se refirió a Mbappé de nuevo, a quien señaló por negarle el saludo al portero paraguayo Orlando Gill al final del encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

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La senadora Celeste Amarilla, en medio de una plenaria en el Congreso de ese país, cuestionó al jugador francés por su actitud.

“La vecina que pasa por la vereda y dice adiós, eso es típico”, dijo.

“El buen día, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, eso también es un ritual paraguayo”, agregó.

Acto seguido, la senadora profirió un insulto de alto calibre en contra del jugador del Real Madrid e incluso puso en duda que fuera francés, un argumento racista utilizado también anteriormente.

“Nos enojó que cuando Gill le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de pu.. le niega la mano y le grita en la cara”, dijo.

“Eso no es un francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca”, añadió.

Entretanto, más tarde el pleno del Senado paraguayo aprobó una declaración rechazando las palabras de Amarilla en contra del jugador francés.

Incluso, las palabras de la senadora llegaron hasta los estrados judiciales de la capital francesa.

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La Fiscalía de París abrió una investigación en contra de la política de Paraguay por sus dichos en contra de Mbappé.

La fiscalía indicó que "abrió inmediatamente una investigación" por injuria pública e incitación pública al odio o a la violencia tras recibir una denuncia este martes de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), confirmando una información de los medios RMC y RTL.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, había anunciado que denunciaría ante la fiscalía las declaraciones de Amarilla, después de que Francia derrotara el sábado a Paraguay en octavos de final del Mundial-2026 gracias a un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

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