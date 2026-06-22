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Néstor Lorenzo

El jugador del Mundial por el que Néstor Lorenzo se despachó en elogios; no es ninguno de la selección Colombia

junio 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Néstor Lorenzo | Foto: AFP
El técnico argentino habló previo al juego contra República Democrática del Congo y tuvo tiempo para elogiar a un futbolista ajeno a sus dirigidos.

El argentino Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, reconoció el nivel superior que Lionel Messi conserva como futbolista tras posicionarse en solitario como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

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Con el doblete que le marcó este lunes a Austria, Messi llegó a 18 goles en seis Copas del Mundo a dos días de cumplir 39 años.

"No me sorprende", dijo Lorenzo, quien fuera parte del cuerpo técnico de la selección argentina en Alemania 2006, el primer Mundial mayor en la carrera de Messi.

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"Mientras Messi entre a un campo, es uno de los mejores de mundo o el mejor", subrayó.

En cuanto al alto promedio de goles de goles por partido que se ha registrado en esta Copa del Mundo, Lorenzo lo atribuyó a que hay "mucha calidad técnica".

De cara al partido del martes de Colombia ante República Democrática del Congo en Guadalajara, Néstor Lorenzo reconoció que se trata de un "rival muy fuerte" porque cuenta con jugadores que "compiten en la élite europea".

El estratega sudamericano señaló que en este juego del Grupo K Colombia debe tener ingenio para imponerse a unos Leopardos que juegan con un sólido bloque táctico.

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"Tenemos que abrir caminos, encontrar espacios entre líneas, ocupar el espacio que un jugador deja cuando persigue para conseguir entrar a las posiciones de remate, de finalización de jugadas", explicó Lorenzo, que negó sentir preocupación por el juego aéreo del futuro rival.

Lorenzo espera además que el estadio de Guadalajara se muestre pintado de amarillo como sucedió en el debut contra Uzbekistán en el estadio Azteca, y evitar que ese envión anímico resulte contraproducente.

"La emoción no nos puede traicionar", exigió Lorenzo. "La pasión de la gente tiene que ser una energía en nosotros que tenemos que jugar con la cabeza fría y el corazón caliente".

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