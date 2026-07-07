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Martes, 07 de julio de 2026
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Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, habló tras la eliminación del Mundial - Foto: AFP
Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, habló tras la eliminación del Mundial - Foto: AFP
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo reconoció que “la falta de gol” afectó a Colombia durante la Copa del Mundo pese a su buen rendimiento

julio 7, 2026
Por: Natalya Baquero González
Los dirigidos por Lorenzo, pese a su destacado rendimiento durante el desarrollo del Mundial, no lograron avanzar a la instancia de cuartos de final, pues quedaron eliminados a manos de Suiza, tras caer en la tanda de penales 4 a 3.

Tras la eliminación de la selección Colombia desde el punto blanco del penal ante Suiza, en los octavos de final de la Copa del Mundo, el técnico del combinado cafetero, en rueda de prensa, señaló que la “falta de gol” y de “puntería” fueron una de las principales falencias del equipo.

“Hacer gol, sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo; creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos. El juego se fue alargando, los equipos perdieron energía; esto llevó a los penales, que fue donde perdimos”, dijo Néstor Lorenzo.

El técnico argentino al mando de la ‘Tricolor' trajo a colación la situación que se presentó durante las eliminatorias, donde Colombia llegó previo a las dos últimas fechas con falta de gol, pese a las oportunidades que el equipo generaba.

"Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo de los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela; veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol", comentó el técnico en rueda de prensa.

Asimismo, Néstor Lorenzo indicó que a él le importa que el equipo “juegue bien, que genere opciones", pero es consciente de que "no convertir se paga", tal como lo que sucedió el día de hoy, donde el equipo tuvo varios acercamientos al arco rival, pero el arco jamás se abrió.

No obstante, destacó el trabajo de los arqueros durante la Copa del Mundo, de quienes “han tenido una gran actitud”.

Por último, consideró que encabezó "un gran proceso", en el que el equipo mostró "identidad" y "entrega absoluta".

Los dirigidos por Néstor Lorenzo, pese a su destacado rendimiento durante el desarrollo del Mundial, no lograron avanzar a la instancia de cuartos de final, pues quedaron eliminados a manos de Suiza, tras caer en la tanda de penales 4 a 3.

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