Dolorosa imagen: decenas de ataúdes alineados en cementerio improvisado para víctimas no identificadas de los terremotos en Venezuela

En Venezuela se instauró una zona santa para sepultar a las víctimas no identificadas que dejó el doble terremoto que afectó varias partes del país.

Conocido como “La Esperanza”, el camposanto fue instalado para fallecidos sin ubicar por sus familiares en el estado de La Guaira, uno de los más afectados.

TE PUEDE INTERESAR:

NTN24 dialogó con Requi Domínguez, familiar de víctimas de terremotos, quien se refirió a su situación y dijo que desde el día 25 está buscando a sus familiares desaparecidos.

“Nos dirigimos hacia el seguro social donde mayormente estaban trasladando los cuerpos y las personas con vida que aún seguían rescatando (...) En este momento nosotros hemos continuado buscando los cuerpos y no los hallamos”, comentó Domínguez sobre sus seres queridos.

Por otro lado, se refirió a su caso personal y cómo sobrevivió a los potentes terremotos que devastaron al país y dejaron al menos 3.535 fallecidos.

“Mi esposa se encontraba en el Caribe en la OPP 27 y yo me encontraba en Catia La Mar en el local de nosotros como tal, que fue una de las partes que no tuvo tanta afectación”, relató.

De acuerdo con los reportes, más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en el cementerio local de La Esperanza.

Allí, un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas y enterrar a los cuerpos en una zona apartada de tierra seca.

Los cadáveres fueron enumerados por parcelas y también por código definido para que los cuerpos no identificados sean posteriormente identificados por sus familiares, según se supo.

Por otro lado, las autoridades venezolanas también fotografiaron cada uno de los cuerpos antes de sepultarlos.

De acuerdo con el último parte de las autoridades, los potentes terremotos del 24 de junio dejaron hasta el momento 3.535 víctimas mortales, al menos 16.740 heridos y 17.850 personas sin vivienda.