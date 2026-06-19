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Viernes, 19 de junio de 2026
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Noruega

Miembros del Parlamento de Noruega realizaron tradicional coreografía "Viking Row" en plena sesión para apoyar el debut de su selección en el Mundial de 2026

junio 19, 2026
Por: Diana Pérez
Miembros del Parlamento de Noruega | Foto: AFP
Miembros del Parlamento de Noruega | Foto: AFP
Tras derrotar con un aplastante 4-1 a Irak, el conjunto 'vikingo' encabezado por Erling Haaland y dirigido por Stale Solbakken tendrá el importante reto de enfrentarse a la Senegal del exdelantero del Liverpool, Sadio Mane.

La fiebre mundialista ha llegado a todos los rincones del mundo, en donde nadie puede evitar sentir euforia al ver a su selección jugar en la cita más importante del fútbol.

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Es tanto así que ni los congresistas en el Parlamento de Noruega pudieron resistirse a celebrar cuando su selección debutó en el torneo ante Irak en la primera ronda del Grupo I del Mundial de 2026.

En redes se ha hecho viral un video en el que se ve a todos los miembros del Parlamento hacer el famoso "Viking Row", un movimiento coordinado que suele hacer la hinchada noruega.

Todo ocurrió durante la sesión del martes, cuando el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, tomó la iniciativa del movimiento que emula estar remando un barco, tal y como hacían los antiguos vikingos.

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Tras esto, todos los otros miembros, de manera coordinada, lo siguen haciendo la famosa celebración, mientras lanzan un grito de guerra, para luego cerrar todo aplaudiendo lo que acaban de hacer.

Esto fue lo mismo por lo que la hinchada de Noruega se convirtió en el centro de la atención de todos en el mundo tras realizar el "Viking Row" durante el debut del conjunto encabezado por Erling Haaland.

"Increíble vista de los aficionados noruegos en el Gillette Stadium haciendo la fila de remeros vikingos durante su partido su partido", dijo un usuario en redes.

El "Viking Row" se ha convertido en un símbolo para la hinchada noruega que suele hacerlo, no solo en partidos de fútbol, sino en cualquier evento en el que participe algunos de sus equipos demostrando así el orgullo nacional que sienten de ser representados.

Tras derrotar con un aplastante 4-1 a Irak, el conjunto 'vikingo' encabezado por Erling Haaland y dirigido por Stale Solbakken tendrá el importante reto de enfrentarse a la Senegal del exdelantero del Liverpool, Sadio Mane.

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