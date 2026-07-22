Maduro sin esposas en su tercera audiencia en Estados Unidos y Perkins Rocha con grilletes en Venezuela

Mientras el dictador Nicolás Maduro comparece ante un juez federal en Estados Unidos con abogados, audiencias programadas y con el derecho de ejercer su defensa; en Venezuela la situación para los presos políticos es completamente opuesta. Uno de los tantos casos que muestran esta realidad es el del abogado Perkins Rocha, quien sigue bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico con vigilancia en su puerta.