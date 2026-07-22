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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro
Programa: La Tarde

Maduro sin esposas en su tercera audiencia en Estados Unidos y Perkins Rocha con grilletes en Venezuela

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Mientras el dictador Nicolás Maduro comparece ante un juez federal en Estados Unidos con abogados, audiencias programadas y con el derecho de ejercer su defensa; en Venezuela la situación para los presos políticos es completamente opuesta. Uno de los tantos casos que muestran esta realidad es el del abogado Perkins Rocha, quien sigue bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico con vigilancia en su puerta.

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