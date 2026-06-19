Lamine Yamal considera que “es demasiado pronto” para disputar un juego completo en el Mundial

El joven delantero español, Lamine Yamal, llamado a ser una de las figuras de la selección de España en el Mundial 2026, ha dado a conocer que, pese a encontrarse “bien” tras superar la lesión, ve "innecesario" disputar en juego completo.

TE PUEDE INTERESAR:

"Creo que es muy pronto para jugar un partido entero. Es innecesario. Aún tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido completo”, dijo Yamal.

Aunque el delantero es consciente de que desde hace cerca de dos meses no disputa los 90 minutos de un encuentro, dejó ver su encuentro a la disposición del entrenador Luis de la Fuente, para disputar los minutos que este dispuso darle durante el segundo juego de la fase de grupos del Mundial ante su similar de Arabia Saudita.

"Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas de jugar el domingo. Estoy esperando para lo que el míster quiera, aunque estar bien no significa que vaya a jugar”, dijo la joven estrella del Barcelona.

Por su parte, en una entrevista con la radio Cope, al ser consultado por la falta de minutos de los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, el técnico Luis de la Fuente manifestó que estos aparecerán “en el momento” que se les necesite.

En ese sentido, dejo claro que el próximo encuentro por la fase de grupos del certamen mundialista sume muchos más minutos que en el pasado juego ante Cabo Verde.

“Para el domingo van a estar aportando más minutos y van a ser muy importantes”, expresó el seleccionador de la Roja, quien espera que sus dirigidos cumplan las expectativas y logren llegar hasta el último día del Mundial.

La segunda salida de la selección de España será el próximo domingo 21 de junio ante su similar de Arabia Saudita, en el Estadio de Atlanta. Allí el combinado ibérico buscará sumar sus primeros tres puntos.