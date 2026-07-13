Aumenta la presión de Estados Unidos a Cuba; impone nuevas sanciones a entidades cubanas

Continúa la presión por parte de Estados Unidos al régimen cubano; este lunes fueron anunciadas sanciones económicas y políticas a 10 nuevas entidades relacionadas con la dictadura castrista, incluyendo el Ministerio de Cultura, acusadas de ser fuentes de financiamiento.

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Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado indicó que “ha incluido en la lista de entidades sancionadas a diez entidades, con el fin de impulsar la estrategia integral de la Administración Trump para poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”.

Según el oficio, estas medidas van dirigidas principalmente a organizaciones, entidades y empresas relacionadas con el régimen opresor que “canalizan ingresos hacia el régimen, fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano".

Estas nuevas sanciones van dirigidas a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de exportación de combustible y bienes y servicios.

Estas medidas han sido dirigidas hacia ENETEC, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países; o el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR) y el Ministerio de Cultura, los cuales financiarían a la dictadura.

Dentro de los órganos gubernamentales como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.) y Brigadas de Respuesta Rápida, acusadas de ser instrumento de represión del régimen.

Estas sanciones se dan bajo la “orden ejecutiva 14404”, por medio de la cual “todas las propiedades e intereses en poder de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro”.

Cabe destacar que, desde el mes de enero, la administración ha intensificado las sanciones contra empresas, instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, relacionadas con el régimen del Castro, hecho que ha llevado a que cada vez la crisis se agudice en la isla, que afronta una grave crisis.