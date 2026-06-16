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Martes, 16 de junio de 2026
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Bélgica

Narrador decía que su fútbol estaba "apagado" cuando lo vio entrar y en menos de 20 segundos marcó gol: así se vivió curiosa escena en el Mundial

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El futbolista belga Romelu Lukaku (EFE)
El futbolista belga Romelu Lukaku (EFE)
Bélgica se salvó el lunes de la derrota al rescatar un empate 1-1 en su debut en el Mundial 2026 ante Egipto.

Una curiosa escena se vivió el lunes en la quinta jornada del Mundial de fútbol que se juega, desde el pasado jueves, en Estados Unidos, México y Canadá. El momento se vivió en el partido más llamativo del día protagonizado por Bélgica y Egipto.

Cuando le reloj marcaba el minuto 66 del encuentro, el belga Romelu Lukaku entró desde el banco para tratar de igualar el partido que hasta ese momento su selección perdía por 1 a 0 ante Egipto.

Al verlo entrar, el comentarista deportivo Bambino Pons expresó en una transmisión que el fútbol de Lukaku, aunque brillante en el pasado, se encontraba “apagado”.

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No terminaba de decir ello cuando tras un centro, el veterano delantero buscó en el área una pelota que terminó en el gol del empate para los belgas. “Que va a estar apagado”, corrigió tras la anotación el experimentado comentarista.

Los jueces, luego de revisar la jugada, confirmaron que el último toque en la jugada no fue de Lukaku sino del defensor de Egipto Mohamed Hany. Sin embargo, el efecto de la entrada del delantero quedó evidenciado para todos incluido el Bambino.

Bélgica se salvó el lunes de la derrota al rescatar un empate 1-1 en su debut en el Mundial 2026 ante Egipto, guiado por la luz incesante de Mohamed Salah en su cumpleaños número 34.

Los Faraones amagaron con dar la segunda sorpresa del día, luego de la igualdad sin goles entre la potencia España ante el modesto Cabo Verde, con un tanto de Emam Ashour tras una asistencia de "Mo" en el minuto 20.

Pero los Diablos Rojos, favoritos en el Grupo G, lograron la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku.

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Salah, sin equipo tras salir del Liverpool al final de la temporada, supo ser influyente en el duelo disputado en Seattle, Estados Unidos, frente a estrellas belgas como Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Para los Dragones Rojo del entrenador francés Rudi Garcia es un fuerte llamado de atención en sus intereses de alcanzar los dieciseisavos de final en un grupo favorable en el papel, que completan Irán y Nueva Zelanda.

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