Bélgica y Egipto no se hicieron daño en su debut en el mundial, aunque hubo algunas críticas al arbitraje

Bélgica y Egipto debutaron este lunes en la Copa del Mundo con un empate 1-1 en un partido que tuvo polémicas arbitrales. Emam Ashour abrió la cuenta tras un pase del capitán y estrella del equipo, Mohamed Salah y la igualdad de los europeos terminó siendo un autogol de Mohamed Hany.

Los Faraones amagaron con dar la segunda sorpresa del día, luego de la igualdad sin goles entre la potencia España ante el modesto Cabo Verde, con un tanto de Emam Ashour tras una asistencia de "Mo" en el minuto 20.

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Pero los Diablos Rojos, favoritos en el Grupo G, lograron la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku.

Salah, sin equipo tras salir del Liverpool al final de la temporada, supo ser influyente en el duelo disputado en Seattle, Estados Unidos, frente a estrellas belgas como Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Para los Dragones Rojo del entrenador francés Rudi Garcia es un fuerte llamado de atención en sus intereses de alcanzar los dieciseisavos de final en un grupo favorable en el papel, que completan Irán y Nueva Zelanda.

De las selecciones llamadas a buscar el título Mundial, solo Alemania respondió con creces al humillar 7-1 a Curazao en la víspera.

Brasil y Países Bajos también igualaron en su primer partido.

El próximo domingo Bélgica jugará su segunda carta ante los iraníes y Egipto contra los neozelandeses.