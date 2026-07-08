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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Estados Unidos

Trump otorga licencia a Ucrania para fabricar misiles balísticos Patriots: "Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Ucrania tiene dificultades para interceptar los ataques con misiles balísticos rusos debido a la escasez de interceptores Patriot, fabricados en Estados Unidos y esenciales para su defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la OTAN.

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"Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", dijo Trump a Zelenski.

"Todavía no hemos informado a la empresa, pero se va a arreglar", agregó el mandatario estadounidense.

Ucrania tiene dificultades para interceptar los ataques con misiles balísticos rusos debido a la escasez de interceptores Patriot, fabricados en Estados Unidos y esenciales para su defensa.

A pesar de los intensos bombardeos rusos sobre Kiev en los últimos días, Ucrania parece estar cambiando el rumbo de la guerra gracias en parte a sus ataques en profundidad en territorio ruso.

"Es una escalada, pero también es una escalada que puede contribuir a llegar a un final", declaró Trump en referencia a los ataques en territorio ruso.

Cabe señalar que nuevos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos siete muertos.

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Poco después de la medianoche se escuchó una primera gran explosión en Kiev, incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea, un fallo inusual en el sistema que alarmó a los residentes.

Una persona murió en Kiev, anunció el alcalde, Vitali Klitschko, y varios almacenes se incendiaron por un ataque con misiles.

En el último mes más de 50 personas murieron en ataques rusos con misiles balísticos y drones contra la capital.

En la región meridional de Mikolaiv, una madre y su hija murieron en otro ataque ruso con bombas aéreas guiadas, según el jefe militar regional, Vitali Kim.

Otras dos personas murieron en la región nororiental de Járkov y dos más en la región de Jersón, en el sur, según las autoridades.

Ucrania también lanzó sus propios ataques en territorio ruso. El gobernador ruso de la región de Sarátov afirmó que una persona murió en un ataque con drones ucranianos.

Ucrania también ha intensificado sus ataques contra la llamada "flota fantasma" rusa formada por viejos petroleros que exportan sus productos petrolíferos pese a las sanciones internacionales.

Según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, en las últimas 72 horas 21 barcos rusos en el mar Negro y el mar de Azov han sido alcanzados.

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