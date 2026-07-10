Así fue el último ‘game’ que terminó con la eliminación de Novak Djokovic a manos de Jannik Sinner en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y ganador de Wimbledon de 2025, buscará su segundo título en el torneo londinense tras vencer este viernes en semifinales al serbio Novak Djokovic, que no podrá igualar las ocho victorias del suizo Roger Federer.

Te puede interesar:



Djokovic, que a sus 39 años soñaba con añadir un nuevo Wimbledon a su palmarés de siete títulos e igualar el récord masculino de Federer, no pudo plantar cara a Sinner, que venció con solvencia por 6-4, 6-4 y 6-4.

El italiano, de 24 años, se medirá en la final del domingo al alemán Alexander Zverev, que en la otra semifinal se impuso al británico Arthur Féry, número 114 del mundo, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4.

VEA TAMBIÉN Así se vivió impactante choque de tenista contra una alcanzapelotas mientras intentaba recuperar un punto en cuartos de final en Wimbledon o

Sinner buscará en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.

Djokovic, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, no pudo igualar el récord masculino de ocho títulos de Federer, ni aspirar a su 25ª victoria en un torneo de Grand Slam.

VEA TAMBIÉN Tenista latinoamericano hace historia al ganar título e ir por otro en la misma edición de Wimbledon o

El serbio lidera el número de títulos individuales de Grand Slam, sumando sus victorias en los cuatro torneos más importantes del mundo, con 24, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).

Djokovic, a sus 39 años, pagó caro ante Sinner el gran esfuerzo realizado en cuartos de final, el martes contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, al que ganó en cinco largos sets, necesitando más 5 horas y 15 minutos.

El serbio se va de Wimbledon habiendo batido el récord de partidos ganados en la competición individual masculina, con 107, superando los 105 que tenía Federer.

Sinner aspirará el domingo a ganar un nuevo Grand Slam, tras haberse impuesto dos veces en el Abierto de Australia (2024 y 2025), una en Wimbledon (2025) y otra en el US Open (2025).