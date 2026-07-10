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Viernes, 10 de julio de 2026
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Deporte Motor

La máxima categoría del automovilismo aterriza en unos de sus templos más sagrados para disputar el décimo Gran Premio de la temporada

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Scuderia Ferrari, piloto Lewis Hamilton -Foto: EFE
Scuderia Ferrari, piloto Lewis Hamilton -Foto: EFE
Las Fórmula 1 llega a Spa- Francorchamps, que se caracteriza por ser un extenso trazado de más de siete kilómetros.

El campeonato de la Fórmula 1 entra en una de sus fases más interesantes de la gira europea y lo hace desafiando al trazado más largo y exigente de todo el calendario. Con sus más de siete kilómetros de extensión, el circuito de Spa- Francorchamps pondrá a prueba la potencia de los motores y la eficiencia aerodinámica de los monoplazas.

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La lucha por el campeonato llega al rojo vivo. Ferrari y Mercedez han demostrado una evolución notable en las últimas semanas, recortando distancia y complicando el dominio que tenía Red bull las anteriores temporadas.

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Por un lado el argentino Franco Colapinto continúa consolidando su madurez al volante de su Alpine, mostrando una consistencia que ilusiona con una nueva cosecha de puntos en territorio europeo. Por el otro lado la presión aumenta para el experimentado Sergio “Checo” Pérez.

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El piloto de Guadalajara necesita firmar una actuación impecable desde la sesión de clasificación del sábado para asegurar una buena actuación y posición de salida y evitar quedar atrapado en el siempre peligroso tráfico de mitad de parrilla.

Para que los aficionados al deporte de Motor no se pierdan ningún detalle del fin de semana.
Todos los Horarios corresponden al horario de Colombia:

Viernes 17 de Julio

Práctica 1 de 6:30am, 7:30am, la práctica 2 de 10:00am a 11:00 am.

Sábado 18 de Julio

La práctica 3 será desde las 5:30 am a 6:30 am, y la prueba de clasificación de 9:00 am hasta las 10:00 am.

Domingo 19 de Julio

Desde las 8:00 am hasta las 10:00 am se estará disputando la carrera.

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