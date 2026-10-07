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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Lionel Andrés Messi

El presidente de la AFA fue abucheado en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Claudio Chiqui Tapia declara en Buenos Aires ante la justicia argentina- Foto: EFE
Claudio Chiqui Tapia declara en Buenos Aires ante la justicia argentina- Foto: EFE
"Chiqui" Tapia recibió insultos de los hinchas antes y luego del partido contra Benín, en una noche reflejada por las críticas a la organización.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental estuvo marcada por la emoción, pero igualmente por los fuertes cuestionamientos de los hinchas en contra de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Los cánticos contra el dirigente empezaron antes del partido frente a Benín y se escucharon de nuevo en el homenaje al capitán argentino, en una jornada a la que fueron más de 85.000 personas para acompañar el último cotejo de Messi con la Albiceleste.

El rechazo se hizo evidente al principio en la tribuna Centenario-alta y después se extendió a otros sectores del Monumental. La protesta llamó sobre todo la atención por producirse en una noche concebida como una celebración para Messi, quien jugó su partido número 208 con Argentina y finiquitó una trayectoria internacional de 21 años.

El momento más polémico llegó luego del triunfo 3-0 sobre Benín, cuando Messi se encontraba en el campo esperando el espectáculo de drones preparado como parte de su despedida.

Las primeras imágenes proyectadas en el cielo del Monumental no estuvieron dedicadas al futbolista, mostraron el nombre y el logo de Sancor Seguros, uno de los patrocinadores que están vinculados con la selección argentina.

La aparición de la marca generó una fuerte silbatina y volvió a provocar cánticos contra Tapia. El episodio se interpretó por numerosos aficionados como una decisión para nada adecuada de la organización, al introducir publicidad comercial en uno de los momentos principales del homenaje.

La escena de igual forma fue recogida por medios internacionales. The Guardian indicó que los cánticos contra el presidente de la AFA resonaron en la celebración y que la publicidad proyectada por los drones causó rechazo en los aficionados.

El descontento con Tapia no surgió solo en la despedida de Messi. La conducción de la AFA ya tiene un tiempo recibiendo críticas por diferentes aspectos de la organización del fútbol argentino y de los partidos de la selección.

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Entre los cuestionamientos de hace poco aparecen el precio de las entradas para el homenaje a Messi, la reventa de localidades y boletos falsos. Según El País, algunas entradas se ofrecieron en el mercado de reventa con precios hasta 400 % superiores a los oficiales.

De igual forma existe malestar por la elección de rivales para los amistosos de Argentina. Antes de enfrentar a Benín, la selección jugó contra Bolivia y Burkina Faso. Este último presentó un equipo Sub-23 por problemas logísticos y de traslado.

De hecho, el propio Lionel Scaloni reconoció que prefiere enfrentar a rivales de nivel más alto, pero detalló que existen dificultades para concretar determinados partidos internacionales.

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