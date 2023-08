"No pensamos en el futbolista, sino más en el negocio": Xavi, Guardiola y Ancelotti se quejan por la cantidad de partidos de sus equipos

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, al igual que Pep Guardiola, que dirige al Manchester City, se quejó en las últimas horas del arduo calendario que afronta su equipo y que le estaría ocasionando graves lesiones a sus jugadores.

Lo hizo durante una conferencia de prensa, previo a la segunda presentación del Barcelona por liga ante el Cádiz, donde no estará disponible Ronald Araujo debido a una lesión que sufrió.

“El calendario es muy exigente. El otro día Pep se quejaba con toda la razón. No pensamos tanto en el futbolista, sino más en el negocio”, declaró.

En días pasados, Guardiola se quejó tras las lesiones no solo de sus futbolistas, sino también los de otros clubes, como el Real Madrid.

“Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, con partidos fortísimos, derbis, partidos grandes… y la gente cae y seguirá cayendo porque ‘show must go on’ y si Courtois no está, pues ya habrá otro, y si Militao no está, pues ya habrá otro, y si no está Kevin (De Bruyne), pues ya habrá otro”, indicó.

Guardiola se pronunció tras la lesión de, quizás, el máximo referente del Manchester City de los últimos años, el belga Kevin De Bruyne, quien podría estar por fuera de las canchas la mitad de la temporada.

“Acaba la Champions y se van con las selecciones durante dos o tres semanas, el año que viene hay Mundial de Clubes, vete a Estados Unidos con 37 equipos para disputar el Mundial de Clubes cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado y por lo tanto hay que adaptarse, tirar adelante, entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos”, agregó.

En el mismo sentido, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, apuntó contra los dirigentes de la UEFA por la carga de sus dirigidos para afrontar varios torneos en una misma temporada.

“Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola. Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más minutos y partidos, es bastante sencillo, para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad", subrayó.

"Es lo que tienes que hacer, pero el problema es que los entrenadores y jugadores no pintan nada. Quien decide ve que el fútbol no parece tan entretenido y quieren meter más cantidad de partidos para ganar más dinero, cuando hay que quitar para mejorar la calidad", agregó.